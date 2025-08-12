Si bien Travis Kelce tiene una excelente carrera como deportista, siendo uno de los pilares de los Kansas City Chiefs, no solo llama la atención por lo que hace en el mundo del fútbol americano. También impacta con sus declaraciones sobre otros temas. Todo a raíz de su relación sentimental con Taylor Swift. Te cuento esto debido a que ahora mismo él es tendencia en las redes sociales por haber hablado acerca de las similitudes entre su novia y su madre Donna Kelce. ¿Te interesa saber qué dijo? Prepárate para enterarte.

Resulta que el atleta conversó con GQ y ahí le preguntaron si es que las mencionadas mujeres, que son muy importantes en su vida, comparten muchas cualidades. Apenas escuchó esa interrogante, él supo qué contestar. Los halagos hacia ellas ‘empezaron a llover’.

“Su amabilidad, su autenticidad, su capacidad de saludar a todos en la sala”, comenzó diciendo Travis Kelce. El futbolista de los Kansas City Chiefs, eventualmente, indicó que su novia y su madre también comparten la “capacidad de mostrar amor y apoyo pase lo que pase”.

Travis Kelce y Donna Kelce en el estreno de ‘Quarterback’ en el Netflix Tudum Theater el 11 de julio de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto: Randy Shropshire / Getty Images for Netflix) / Randy Shropshire

“Vi a mi madre alcanzar las metas que se había propuesto”

“Y además, su ética de trabajo. Vi a mi madre alcanzar las metas que se había propuesto, pasar de cajera a trabajar en un puesto tan alto en el edificio de KeyBank”, agregó el deportista, antes de señalar que ha visto a Taylor Swift hacer “exactamente lo mismo” que su madre. “Establecer metas para sí misma y superar las expectativas y realmente cautivar al mundo en ese sentido”, subrayó.

Taylor Swift y Travis Kelce en la final masculina entre Fritz y Sinner en el Campeonato Abierto de Tenis de Estados Unidos el 8 de septiembre de 2024 en la ciudad de New York. (Foto: Gotham / GC Images / Getty Images) / Gotham

Por si no lo sabías, tanto Taylor como Donna han pasado mucho tiempo juntas desde que la cantante fue vinculada con la estrella de la NFL en 2023. La madre de Travis ha elogiado bastante la música de la artista. Incluso fue vista en uno de sus shows del Eras Tour.

Travis Kelce y Taylor Swift se enamoraron orgánicamente después de conocerse

También es necesario mencionar que, en la entrevista que tuvo con GQ, Travis Kelce se animó a hablar sobre su relación con Taylor Swift, que hace poco anunció su 12° álbum (‘The Life of a Showgirl’). Según sus palabras, ambos se enamoraron orgánicamente después de conocerse.

“Nada de lo que he hecho ha sido un proceso controlado y organizado. Digo que fue tan orgánico que nos enamoramos solo por la gente con la que estábamos sentados en una habitación”, manifestó. “Somos dos personas divertidas y con la moral de apreciar a cada persona por lo que es. Compartimos todos esos valores. Fue una experiencia muy divertida”, añadió.

