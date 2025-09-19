LeBron James es una leyenda del baloncesto. Sus grandes actuaciones lo han consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia. Además, tiene el honor de ser el primer jugador en alcanzar los 50,000 puntos en la NBA. Pero no creas que solo se habla de su persona por sus logros deportivos. Este hombre también genera titulares en otros ámbitos. Precisamente, hoy te cuento que ha causado gran impacto por haber revelado cómo él y su esposa Savannah logran que su matrimonio funcione.

Para entrar de lleno al tema, te comento que el deportista participó en el pódcast ‘360 With Speedy’. Ahí pudo conversar con el presentador Speedy Morman. Durante aquel diálogo, dejó en claro lo que piensa. “Voy a ser honesto, una relación nunca es perfecta”, expresó.

LeBron James es un jugador de baloncesto estadounidense que pertenece a la plantilla de Los Angeles Lakers de la NBA. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Para LeBron James, todas las relaciones sentimentales, incluso las que presentan como perfectas, requieren un gran esfuerzo de las personas involucradas. “Si te sientes cómodo superando las dificultades y los momentos adversos, entonces todo valdrá la pena”, aseveró.

¿Cuándo se casaron y cuántos hijos tienen LeBron y Savannah James?

Luego de ello, habló sobre su relación con su esposa Savannah James. Pero antes tengamos en cuenta que los dos se casaron el 14 de septiembre de 2013. La ceremonia fue privada y se celebró en San Diego, California. Lo curioso es que ambos están juntos desde la secundaria y, producto del gran amor que se tienen, nacieron ‘Bronny’ James Jr., Bryce Maximus y Zhuri Nova.

LeBron James y su esposa Savannah James en la 20° Gala Anual del Museo Hammer, celebrada en el jardín del museo en Los Ángeles, el 17 de mayo de 2025. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP) / LISA O'CONNOR

“Hemos estado juntos desde la secundaria, así que las cosas no siempre serán color de rosa en ninguna relación, y mucho menos en alguien con quien vives durante más de 20 años”, recalcó. Más adelante, señaló que la clave para que su matrimonio funcione es que la comunicación es lo primero.

“Esposa feliz, vida feliz”

“Ser honesto es lo segundo y lo tercero es que a veces hay que aceptar la incomodidad en las relaciones, y no siempre se puede hacer a tu manera. Así no va a funcionar”, indicó para después bromear: “Esposa feliz, vida feliz”. En ese entonces, subrayó la palabra “real” y dijo “Esposo feliz...”, mientras reflexionaba sobre una frase similar que pudiera aplicarse. “Marido feliz, amor feliz”, sugirió Morman, quien acabó ganándose la aprobación de LeBron. Aquí te dejo el video de la entrevista para que la aprecies.

