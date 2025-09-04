Christian Nodal y Ángela Aguilar es, probablemente, la pareja que posee una gran cantidad de “haters” en la actualidad . Las críticas aparecen en cada acción que realizan y, por esa razón, creen que no tendrían la tranquilidad necesaria cuando asisten a eventos públicos. Como medida ante esa idea, la pareja de casados ha decidido implementar guardaespaldas, lo que ha provocado que nuevamente estén en el ojo de la tormenta.

Este momento fue captado y compartido por la periodista Shanik Berma. Ambos artistas se hicieron presentes en el evento ‘Los 300 Líderes’, celebrado en la Ciudad de México, que se encarga de reunir a las personas más influyentes de este país.

Los artistas mexicanos no han dejado de recibir criticias desde que iniciaron su relación. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Latin Recording Academy) / Dimitrios Kambouris

“Solo Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron con 7 guardaespaldas a ‘Los 300′, cuando ministros y secretarios de Estado llegaron solos sin guaruras", fue la publicación de Shanik.

Lo indicado por la periodista no fue exageración, ya que en el video que publicó en su cuenta de Instagram se visualiza a la pareja agarrada de la mano escoltada por 7 guardias de seguridad personal.

Los usuarios no dudaron en criticarlos

Ante la difusión de este clip, numerosos usuarios manifestaron su rechazo ante esta iniciativa de Christian y Ángela, considerándola “exagerada” y afirmando que “tienen miedo”. Por otro lado, son contadas las personas que comprendieron la decisión de esta pareja, argumentando que podrían sufrir algún tipo de ataque.

Christian Nodal y Ángela Aguilar es difícil que consigan el perdón de la audiencia, quienes no olvidan cómo inició su relación pocos días después de que el cantante de música regional mexicana dé por finalizada su relación con Cazzu.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el 24 de julio del 2024 en total privacidad. (Crédito: @nodal / @angela_aguilar_ / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí