La separación de Daddy Yankee y Mireddys González, y el hecho de que ambos mantengan una lucha legal por el control de los sellos discográficos El Cartel Records y Los Cangris es algo que no deja de generar titulares en diferentes medios de comunicación. Esta vez, Jesaaelys, la hija de los dos, que se había mantenido al margen del escándalo familiar y solo había estado difundiendo algunas señales de cómo le ha estado afectando todo (según Telemundo), salió a hablar sobre el problema que afrontan sus padres y se animó a calificar con duras palabras a ciertos fans de su progenitor.

En un video que compartió en su canal de YouTube (Jesaaelys), la mujer sostuvo que ahora es el centro de atención debido a que su padre se atrevió a divulgar el divorcio sin haberle consultado nada a nadie. Como la ruptura amorosa se volvió algo público, varios usuarios fanáticos del ‘Big Bos’ comenzaron a sentir que tienen el derecho de dar sus opiniones sobre la separación y la disputa legal, y eso no le ha gustado a Jesaaelys, pues le han llegado a calificar de múltiples maneras negativas.

“Aquí hay muchas personas que han sufrido, pero voy a hablar directamente de mí. Que si Judas, que si traicionera, que si la consentida, todas las cosas que han dicho que son como: ‘¿Pero qué sabes tú?’. Tú a mí no me conoces. Tú no sabes nada. Tú sabes lo que yo te he enseñado, obviamente. Mis videos que te he enseñado con mi papá es lo único que tú conoces. Tú no sabes de nuestra relación. ¿Me entiendes?”, manifestó con cierta indignación en el clip.

Destacó el apoyo de su comunidad

Tras indicar que solo su familia puede brindar opiniones sobre la situación entre sus padres Daddy Yankee y Mireddys González, y la postura que ella ha tomado en relación al problema, destacó que su comunidad “es muy saludable” y que le ha dado el espacio que necesita para lo que está atravesando a raíz de lo que sucede con sus progenitores. Pero en vista de que ha detectado que hay “fanáticos tóxicos” del intérprete de ‘Gasolina’, optó por dirigirse exclusivamente a ellos.

Para evitar un malentendido, Jesaeelys compartió este comunicado, donde se indica que sus duras palabras van dirigidas para las personas que les gusta el chisme y hablan sobre vidas ajenas “sin base o fundamento”. (Foto: Jesaaelys / YouTube)

“Tú estás aquí porque tú eres un fan asqueroso, que idolatra, un fan puerco en verdad. Eres un fan puerco. Sí, eres un fan puerco. Estás aquí porque eres un fan puerco. Eres un fan tóxico, como que ¡ew! ¿Quién querría ser así? En verdad, a quién le importa”, expresó. “Y nada, honestamente, ha sido bien difícil, o sea, es una situación que está expuesta públicamente al 100 %. Esto se habla todos los días. Nosotros somos el circo mediático y en verdad es horrible estar en una situación que me puso una persona que yo amo con todo mi corazón, ¿me entiendes?”, agregó.

Jesaaelys aseguró que algunos seguidores de su progenitor son asquerosos, puercos y tóxicos. (Foto: Jesaaelys / YouTube)

Confirmó que ella y su padre, por ahora, no tienen una buena relación

Además, se pronunció sobre el hecho de que Daddy Yankee haya confirmado que no tiene, de momento, una buena relación con ella. “De esa misma manera que él dijo que nuestra relación estaba lacerada, yo confirmo que está súper lacerada. Está más que lacerada y él sabe por qué. Él sabe por qué. Por eso es que yo estoy tranquila. Mi conciencia está tranquila”, dijo para luego asegurar que ora para que esto termine de una vez “y de la mejor manera posible”.