La revelación de que Bad Bunny será el artista que encabezará el Halftime Show del Super Bowl 2026 ha generado un debate polémico. Aunque han existido críticas porque no se trataría del habitual ‘artista inglés’, la comunidad y celebridades hispanohablantes le han brindado su respaldo. Una de ellas fue Daddy Yankee , quien tuvo la nobleza de brindarle unas emotivas palabras.

Esto se dio durante su reciente entrevista con el locutor Molusco. En la parte final de este conversatorio, el presentador le resaltó la importancia que tuvo el popular ‘Big Boss’ para Benito Martínez , pues considera que él inició los cimientos para que el género urbano latino esté presente a nivel global.

El popular 'Big Boss' confesó que tuvo un breve encuentro con Bad Bunny hace pocos días. (Crédito: MoluscoTV / YouTube)

Además, le consultó cuál era su opinión sobre el anuncio del popular ‘Conejo Malo’ en este importante evento, quien será el primer artista hispanohablante masculino en hacerlo; a lo que ‘DY’ expresó que brindará un show inolvidable.

“Impresionante. Estuve con él, estuvimos compartiendo. La pasé super bien. Le dije: ‘Benito, rompe en el Halftime, que te vaya bien’. Sé que lo va a hacer impresionante, no tengo dudas de su calibre para romper”, dijo el reggaetonero de 49 años.

Daddy Yankee está totalmente seguro que Bad Bunny realizará una excelente presentación en el 'Halftime Show'. (Crédito: @daddyyankee / Instagram / EFE)

Su peculiar petición a Bad Bunny

Daddy Yankee , quien dio inicio a una segunda etapa en su carrera musical como ‘DY’, no desaprovechó la oportunidad para realizar una inesperada invitación al artista latino del momento: seguir el camino de Dios. Él confía plenamente que, en algún momento, se hará realidad.

“En lo personal, el mejor ‘touchdown’ que vamos a ver de Benito es si entrega su corazón a Jesús. Ese va a ser su mejor ‘touchdown’ y espero que eso algún día se dé, aparte de todo, dentro de toda su carrera y que él sepa que no está excluido del plan de salvación”, concluyó.