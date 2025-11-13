Las imágenes del príncipe Harry y Meghan Markle en el exclusivo cumpleaños número 70 de Kris Jenner se convirtieron en tema de conversación, pero lo que más sorprendió fue su repentina desaparición de las redes sociales.

En cuestión de horas, las fotografías publicadas por miembros del clan Kardashian fueron eliminadas sin explicación, lo que despertó todo tipo de teorías entre los usuarios.

Ahora, se supo gracias a Page Six que un representante de los duques de Sussex habría solicitado directamente a Kris Jenner y Kim Kardashian que retiraran las fotos de Instagram en las que aparecían Harry y Meghan durante la lujosa fiesta.

Las fotografías publicadas por miembros del clan Kardashian fueron eliminadas sin explicación, lo que despertó todo tipo de teorías. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Según informó Page Six, un representante de los duques de Sussex habría solicitado directamente a Kris Jenner y Kim Kardashian que retiraran las foto. (Foto: Kris Jenner / Instagram)

El motivo, de acuerdo con una fuente cercana, estaría relacionado con los intentos de reconciliación del príncipe con su familia en el Reino Unido.

“No quieren molestar a la familia real mientras están tratando de reconciliarse”, dijo la fuente.

De hecho, el mismo medio había revelado semanas atrás que Meghan Markle estuvo apoyando discretamente los esfuerzos de Harry para recomponer su relación con su padre, el rey Carlos III.

“Necesitan a la familia [real]”, explicó una fuente, agregando: “Meghan es consciente de eso.”

Otra versión apunta a que las imágenes fueron eliminadas también por respeto al Día del Recuerdo en el Reino Unido. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Otra versión apunta a que las imágenes fueron eliminadas también por respeto al Día del Recuerdo en el Reino Unido, una fecha que honra a los soldados caídos. En las fotos, Harry lucía una amapola roja, símbolo tradicional de la conmemoración.

Sin embargo, no todos en el entorno real vieron con buenos ojos la presencia de los Sussex en un evento tan glamuroso.

“Fue de mal gusto”, comentó una fuente del palacio a Page Six. “Realmente demuestra que Harry está muy alejado del resto de la familia. Estas personas pueden ser estrellas en Estados Unidos, pero el puro exhibicionismo está en desacuerdo con lo que el príncipe William intenta hacer con su vida y con la monarquía.”

El evento reunió a toda la familia Kardashian-Jenner. (Foto: @krisjenner / Instagram)

La celebración incluyó una actuación en vivo del artista Bruno Mars. (Foto: @krisjenner / Instagram)

Aunque Harry y Meghan sabían que serían fotografiados al llegar a la fiesta, es posible que no esperaran que se compartieran imágenes del interior, ya que la invitación del evento especificaba que no se permitirían teléfonos móviles para proteger la privacidad de los invitados.

La celebración, de temática “007”, tuvo lugar en la mansión de Jeff Bezos en Beverly Hills y contó con una lista de estrellas encabezada por Beyoncé, Jay-Z, Oprah Winfrey, Mariah Carey, Adele y Snoop Dogg, entre muchos otros.

Lo que se sabe sobre la celebración por los 70 años de Kris Jenner

La fiesta, celebrada el sábado 8 de noviembre, se llevó a cabo en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Beverly Hills y tuvo como temática principal el estilo de James Bond (con la referencia “0070”). La propia Jenner deslumbró con un elegante vestido rojo vintage de Givenchy Haute Couture, replicando el glamour de una chica Bond.

La lista de invitados fue un desfile de celebridades, reuniendo a su famosa familia (Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie Jenner, junto a Scott Disick y Tristan Thompson) con grandes estrellas de Hollywood y la industria musical. Entre los asistentes destacaron figuras como Oprah Winfrey, Mariah Carey, Adele, Mark Zuckerberg y Vin Diesel, además de los Duques de Sussex. La fiesta no escatimó en entretenimiento e incluyó una actuación en vivo del artista Bruno Mars.

El evento, sin embargo, no estuvo libre de drama: la policía fue llamada a la mansión de Bezos en al menos dos ocasiones debido a quejas por el ruido y por la colocación de separadores decorativos que obstruían la calle. A pesar de los contratiempos, la celebración se llevó a cabo sin mayores inconvenientes.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí