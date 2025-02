Lo prometido es deuda. Christian Nodal anunció que el 30 de enero se iba a estrenar su álbum musical ‘PA’L CORA EP. 02′ y cumplió, para la alegría de todos sus fans. El tema aquí es que ahí hay canciones cuyas letras son indirectas para sus exs Belinda y Cazzu. En esta nota te explicaré cuáles son.

‘PA’L CORA EP. 02′ es un álbum compuesto por seis canciones, tres de las cuales son colaboraciones con otros artistas que le aportan un toque diferente y fresco. A continuación, todos los temas: ‘A Solas con la Botella’, ‘Contigo al Cielo’, ‘El Retrovisor’, ‘Bésame Ya’ (con ‘Nunca Jamás’), ‘Botox en el Cora’ (con ‘Jonaz’) y ‘Llórame un Río’ (con ‘Snow Tha Product’).

¿Cuáles son las canciones con indirectas?

Empecemos hablando de ‘A Solas con la Botella’, que es una canción reflexiva y hasta sombría que trata sobre la soledad tras el fin de una relación. “Ya no confío ni en mi sombra, solo pocos me entenderán. Si hasta la mente me traiciona cuando por fin el ‘cora’ se siente cerca de olvidar”, se le escucha entonar a Christian Nodal en el tema.

La letra de la canción no pasó desapercibida por muchos usuarios, quienes empezaron a decir que es probable que el tema sea una indirecta tanto para Belinda como para Cazzu. Y es que ambas relaciones se terminaron con rumores de infidelidad por parte del nacido y criado en Sonora y este sencillo, para muchos internautas, ‘sería una respuesta’ del cantante a esas acusaciones.

Christian Nodal es pionero del movimiento mariacheño, un subgénero que fusiona las cuerdas y trompetas del mariachi con el acordeón norteño, con otros ritmos como el tropical y el dance. (Foto: Gerardo Mora / Getty Images)

Otra canción que ha dado mucho de qué hablar es ‘Llórame un Río’, donde Nodal habla sobre una relación que no funcionó y, por ende, los usuarios la asociaron a lo que pasó con Belinda y con Cazzu. “Sabes mi amor, las cosas no eran complicadas, solo no eras la indicada. Sabes mi amor, yo sí quería todo contigo, no lo niego, no te olvido”, se escucha en una parte del tema.

Christian Nodal actualmente es esposo de Ángela Aguilar. (Foto: Manny Hernandez / Getty Images)

¿Hay alguna canción dedicada a Ángela Aguilar?

Christian Nodal, en ‘PA’L CORA EP. 02′, también habla sobre la felicidad. Para ser más exactos, en ‘Contigo al Cielo’, que, para muchas personas, tranquilamente podría ser un tema dedicado a Ángela Aguilar, su actual esposa. “Me gané la lotería y no tuve que jugarla. Le diste luz a mi vida, y ya nadie va a apagarla… y si me cierran el cielo te lo juro no me voy a enojar porque ya lo tengo aquí, aquí junto a ti”, canta el artista en el tema.

Sin embargo, es necesario mencionar que ViveUSA.mx, hace un tiempo, indicó que él, en entrevistas previas al lanzamiento de su álbum, expresó que este sencillo fue creado con una dedicatoria especial para su hija Inti, que nació fruto del amor que tuvo con Cazzu. Si quieres escuchar todos las canciones de ‘PA’L CORA EP. 02′, puedes hacer clic en este enlace.