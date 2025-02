La edición 67 de los Premios Grammy 2025 se desarrolló ayer en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, (California, Estados Unidos) y una de las grandes ganadoras fue Shakira. Lo llamativo fue que Jennifer Lopez se encargó de anunciar su victoria con un grito que generó sorpresa tanto al público que asistió al evento como a los miles de usuarios que siguieron la ceremonia por Internet.

Resulta que la ‘Diva del Bronx’ se encargó de presentar a la ganadora del Premio Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Latino. Justo en su discurso, ella comenzó diciendo: “Aquí está la verdad en cualquier idioma: la noche más importante de la música solo se hace más grande y mejor cuando nos trae todo el mundo de la música”, según Univision.

Jennifer Lopez y Shakira se volvieron a encontrar en un escenario. Esta vez en los Premios Grammy 2025. Antes lo hicieron en el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl en 2020. (Foto: Amy Sussman / Getty Images)

Luego de ello, la intérprete de ‘On the Floor’ procedió a indicar el nombre del álbum ganador. Es ahí donde gritó: “¡Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan!”, de acuerdo a un video compartido en Instagram por la cuenta de Revista Estilo (@revista_estilo). Shakira, al escuchar esas palabras, cerró los ojos con mucha felicidad y después abrazó a sus hijos: Sasha y Milan Piqué Mebarak, que, por si no lo recuerdas, los tuvo con Gerard Piqué.

Cuando finalmente la artista colombiana subió al escenario, se dio un afectuoso saludo con Jennifer Lopez. Aquel reencuentro rápidamente hizo recordar a varios el momento en que las dos estrellas de la música brindaron un gran show como parte del espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl en 2020.

Jennifer Lopez y Shakira se dieron un emotivo abrazo apenas se vieron en el escenario de los Premios Grammy 2025. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images)

Tras el triunfo, Shakira habló con E! Entertainment, de acuerdo a un video que subió el citado medio en Instagram (@eentertainment), y ahí, además de ser felicitada por el premio, fue felicitada por cumplir un año más de vida. Sí, su cumpleaños cayó en el día del evento y, al respecto, ella dijo que “es una coincidencia” que grandes momentos pasen en la fecha en que nació y que ello es un “presente celestial”.

Por otro lado, es importante mencionar que Jennifer Lopez, antes de la gala de ayer, presumió que está soltera con una publicación realizada en su cuenta de Instagram (@jlo) donde lució su look en la fiesta previa a los Premios Grammy 2025. En ese post, colocó la canción de Shakira titulada ‘Soltera’, demostrando que le encanta la música de la cantante colombiana.