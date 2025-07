Courteney Cox ha trabajado en varias películas y series de televisión; sin embargo, es muy recordada por su papel de ‘Monica Geller’ en ‘Friends’. Es por eso que cada vez que puede habla sobre aquella producción y justamente hace poco contó el tipo de reuniones que tenía con el elenco antes de actuar para el público en vivo.

De acuerdo a People, su revelación se produjo mientras se encontraba en la Inc. 5000, la conferencia y gala anual que celebra a las empresas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Ahí dejó en claro que si bien no suele animarse para apariciones públicas y espectáculos, ella y sus compañeros de reparto de ‘Friends’ tenían la costumbre de reunirse.

¿Qué hacían en esas reuniones?

“Nos reuníamos y decíamos: ‘¡Muy bien a todos! ¡Mucha suerte!’. Nos abrazábamos y chocábamos los cinco”, recordó Courteney Cox, que en la mencionada serie de televisión, que se emitió durante 10 temporadas (1994-2004), compartió protagonismo con Jennifer Aniston (‘Rachel Green’), Lisa Kudrow (‘Phoebe Buffay’), Matt LeBlanc (‘Joey Tribbiani’), David Schwimmer (‘Ross Geller’) y Matthew Perry (‘Chandler Bing’).

‘Friends’ se centra en las vidas de ‘Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross’. (Foto: Friends / YouTube)

Cabe mencionar que en la Inc. 5000 la actriz también indicó que al público en vivo le encantaba ver la grabación del programa. Además, sostuvo que en ocasiones los productores tenían que cortar las risas grabadas antes de tiempo para que los actores pudieran seguir con su trabajo. “‘Friends’ se grabó frente a un público en vivo, y eso fue algo completamente diferente. Ahora hago cosas que se filman”, aseguró la estrella de ‘Scream 7’.

La última vez que todos volvieron a compartir escenario y pantalla

No olvidemos que la última vez que el elenco compartió escenario y pantalla fue en 2021, cuando todos se juntaron para ‘Friends: The Reunion’, que se estrenó en HBO Max, el 27 de mayo de ese año. Según People, Matt LeBlanc llegó a declarar que fue “casi como si no hubiera pasado el tiempo” cuando todos se reunieron. “Retomamos justo donde lo dejamos”, aseguró.

Courteney Cox es una actriz, modelo, productora de televisión y directora de cine estadounidense. (Foto: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images)

Series de televisión donde ha trabajado Courteney Cox

‘Friends’ (1994-2004)

‘Cougar Town’ (2009-2015)

‘Shining Vale’ (2022-2023)

‘Dirt’ (2007-2008)

‘Family Ties’ (1987-1989)

‘Shameless’ (US) (2018)

‘Modern Family’ (2020)

‘Drunk History’ (2014-2016)

‘Go On’ (2013)

‘Barely Famous’ (2015)

Películas destacadas de Courteney Cox

‘Scream’ (1996)

‘Scream 2’ (1997)

‘Scream 3’ (2000)

‘Scream 4’ (2011)

‘Scream’ (2022)

‘Scream 6’ (2023)

‘Ace Ventura: Pet Detective’ (1994)

‘Zoom’ (2006)

‘Mothers and Daughters’ (2016)

‘Shining Vale’ (2022)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí