Después de su salida de La Casa de los Famosos All-Stars, Laura Bozzo regresó con todo y no se guardó nada. La presentadora peruana reveló quiénes son los concursantes a quienes tilda de “doble cara”. Sus declaraciones han reavivado la polémica en torno al reality de Telemundo.

Laura Bozzo habló sin filtros al referirse sobre su experiencia en La Casa de los Famosos All-Stars. Tras recibir su celular y procesar todo lo vivido, no dudó en señalar a varios de sus compañeros como los responsables de la traición y los juegos sucios que, según ella, marcaron su paso por el reality.

Laura Bozzo opinó sobre sus compañeros en La Casa de los Famosos All-Stars. | Crédito: Telemundo

Fiel a su estilo, la conductora compartió lo que más le sorprendió de su tiempo en el programa: la “doble cara” de muchos concursantes. Aseguró a People en Español que, por un lado, recibía atención y gestos de cariño, pero por otro, los mismos participantes la apuñalaban por la espalda.

“Había momentos en que esto me jugaba en contra porque la gente se aprovechaba”, confesó, refiriéndose a cómo algunos intentaron manipularla para luego ponerla en su contra.

Sobre los responsables de su decepción, Bozzo fue clara: Diego [Soldano], un actor cuyo apellido no recuerda, y Carlos [Chávez], a quien en un principio le había tomado cariño. “Le preparé su cumpleaños, lo entrevisté, y al final, por un comentario que hice, él se lo tomó de manera personal y me quiso hacer quedar mal”, explicó. La conductora no dudó en calificarlo de “mentiroso”.

La octava noche de eliminación de La casa de los famosos All-Stars terminó con la salida de Laura Bozzo. | Crédito: Telemundo

Pero la lista de traiciones no se detiene ahí. También mencionó a Dania, quien, según Laura, fingió un romance con Luca para generar conflictos y enfrentamientos innecesarios. “Mucha gente doble cara, realmente”, concluyó, dejando claro que la convivencia dentro de la casa no fue nada fácil.