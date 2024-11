A pocas horas de iniciarse la gala ‘Women of the Year’ que organiza la revista Glamour México, el nombramiento de la cantante Ángela Aguilar continúa generando polémica. Desde que se supo que la ahora esposa de Christian Nodal tendría el premio a ‘Mujer del Año 2024′ las críticas no tardaron en llegar, pero también las defensas. Una de las más recientes estuvo a cargo de la peruana Laura Bozzo quien dejó un contundente mensaje pidiendo que paren los ataques a la hija de Pepe Aguilar. Aquí te cuento todo lo que mencionó.

MIRA TAMBIÉN | Cazzu y sus primeras declaraciones acerca de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Si bien su designación se debió a su trayectoria e impacto en la cultura mexicana, los usuarios en redes sociales no tardaron en mostrar su indignación con ataques, burlas e insultos, resaltando el escándalo mediático con Cazzu, quien tiene una hija con el intérprete del ‘mariacheño’, un género de fusión entre la música mariachi y norteña, y con quien terminó para al poco tiempo confirmar su nueva relación.

MIRA TAMBIÉN | El romántico momento en que Nodal presentó a Ángela Aguilar como su esposa en concierto

Muchos de ellos pidieron que se le quite de la lista; sin embargo, la revista Glamour dejó en claro que la cantante de música regional mexicana continúa entre las celebridades galardonadas. “En los últimos días han circulado rumores y notas falsas que firman que el reconocimiento otorgado a Ángela Aguilar como ‘Mujer del Año 2024′ por la revista Glamour México fue retirado debido a una supuesta presión del público, sin embargo, esta información es absolutamente falsa”, se lee en el comunicado enviado. Adicional a esto, tras todas las críticas, se especula que la asistencia de Ángela Aguilar está en la cuerda floja y podría no presentarse en la gala de este 13 de noviembre.

"Glamour" reconoció el arduo trabajo que Ángela Aguilar ha hecho en la música mexicana, aunque en redes sociales solo destaquen los escándalos en los que está envuelta tras su boda con Christian Nodal. (Foto: Christian Nodal / Instagram)

Laura Bozzo defiende a Ángela Aguilar

La presentadora, quien confirmó su participación en la edición All-stars de ‘La casa de los famosos’, demostró que está en contra de todos los ataques que ha recibido Ángela Aguilar por su nombramiento. Ella se manifestó en una publicación de Instagram del programa de Telemundo ‘La mesa caliente’ sobre la recolección de firmas en Change.org para que no forme parte de la terna para el título de “Mujer del Año”.

“¿Cómo puede ser posible tanta envidia y maldad?. Ella es un talento mexicano con una voz hermosa”, empezó su mensaje para luego agregar que “en cuanto a su vida personal no conocemos muchas cosas, es una jovencita de 20 años, se enamoró y aquí lo importante es que el papá (Nodal) no descuide a su bebé y sea parte de su vida, pero déjenlos en paz, son el uno para el otro y se nota. Aquí no hay intereses de por medio, acá hay amor verdadero”.

De esta forma, Laura Bozzo mostró todo su apoyo no solo a Ángela Aguilar como artista, sino a su relación con Christian Nodal.

Mientras usuarios quieren que le revoquen a Ángela Aguilar el nombramiento de la 'Mujer del Año 2024', Laura Bozzo salió en su defensa (Foto: @lamesacaliente / Instagram)

Tras esta gala, Ángela Aguilar viajará a los Latin Grammy 2024 que se celebrarán este jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, en Estados Unidos, donde está nominada en la categoría ‘Álbum del Año’ por su disco ‘Bolero’ y ‘Mejor Canción Regional Mexicana’ por la canción ‘Por el Contrario’.

Tras ser nominada, Ángela Aguilar confirmó su presencia en la 25ª edición de los Latin Grammy este 14 de noviembre. (Foto: @angela_aguilar_ / Instagram)

Cuándo y dónde ver el evento de la revista Glamour

La gala ‘Women of the Year’ pone en alto el nombre de las mujeres más exitosas que inspiran a los mexicanos. Se llevará a cabo este miércoles 13 de noviembre en la Ciudad de México. La transmisión se realizará desde las redes sociales de la revista Glamour a partir de las 18:00 horas.

Qué mujeres serán galardonadas por Glamour 2024

Ángela Aguilar no es la única personalidad que será reconocida en el evento. En la lista también aparecen Dulce María, Galilea Montijo, Macarena García, Mabel Cadena, entre otras.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).