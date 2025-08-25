Uno de los más recientes conciertos en su residencia ‘No Me Quiero Ir de Aquí’ en Puerto Rico llegó con una gran sorpresa que rápidamente se volvió tendencia. Y es que la mexicana Belinda fue la gran invitada al show de Bad Bunny y la encargada de gritar la popular frase ‘Acho PR es otra cosa’ que ya diversas celebridades han pronunciado; sin embargo un detalle volvió aún más especial su participación. Aquí te cuento los detalles del momento protagonizado por el ‘Conejo Malo’ cuando se animó a dedicarle un verso de “Perro negro” a la actriz y cuál fue su reacción en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El recinto conocido como ‘El Choli’ se ha convertido en el ‘hogar’ del cantante quien desde el pasado 11 de julio viene llenando de música a sus compatriotas y a miles de turistas que están llegando a La Isla para formar parte de uno de los 30 conciertos que programó y que van hasta el 14 de septiembre.

Por el escenario de la residencia ‘No Me Quiero Ir de Aquí’, que incluye diversos homenajes a su tierra y una casa tamaño real, la cual usa para interpretar algunas de sus canciones, han pasado diversas celebridades como Jowell y Randy, Ricky Martin y sus hijos, Wisin, LeBron James, Penélope Cruz, el futbolista Kylian Mbappé, Isabela Merced, entre otros. En las últimas horas, quien se ha robado toda la atención ha sido Belinda y todo lo que sucedió sobre el escenario.

Belinda y Bad Bunny protagonistas de la residencia: el verso que le cantó

El concierto número 21 de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico se ha vuelto tendencia porque tuvo una invitada muy especial: Belinda. Su presencia no solo no pasó desapercibida, sino que el propio artista la hizo aún más inolvidable cantándole en vivo la frase en la que la menciona en el tema “Perro negro” que lanzó en 2023 y forma parte del álbum ‘Nadie Sabe lo que Va a Pasar Mañana’.

Durante el show la actriz demostró en todo momento lo bien que la estaba pasando y toda su euforia al gritar en el micrófono la frase que ha caracterizado estos conciertos: “Acho PR es Otra Cosa”. Pero ahí no quedó todo. Cuando estaba en La Casita, un sector exclusivo dentro del recinto, Bad Bunny se le acercó y entonó el verso: “vuelves locos como Belinda”. Esto generó una ovación inmediata del público, además de llamar la atención los sensuales movimientos de ambos, quienes bailaron muy cercanos y demostraron complicidad.

Ella disfrutó de la residencia con junto a la rapera dominicana Tokischa y se le vio bailando en diversos momentos, sobre todo en éxitos como “Tití me preguntó”.

Bad Bunny es un gran admirador de Belinda

Terminado el concierto, ambos se encontraron fuera del escenario para posar para algunos fotos y lució el sombrero de palma que el cantante suele llevar para sus shows o publicaciones en Instagram. Las risas no faltaron.

Cabe recordar que luego que Bad Bunny le dedicara ese verso en su canción hace algunos años, ella también hizo lo propio y le devolvió el gesto con su tema ‘La Cuadrada’ junto a Tito Double P. Ahí canta: “Te traigo enchulao’, como diría Benito”. Además, “Perro negro” no es la primera vez que la menciona, pues lo hizo antes en “VOU 878” donde hace alusión a la telenovela ‘Cómplices al rescate’, protagonizada por la mexicana.

