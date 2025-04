Si bien muchos cuando escuchan el nombre de Drake Bell rápidamente piensan en la serie ‘Drake & Josh’, es necesario decir que esa no fue la única producción en la que el actor trabajó. También protagonizó películas que no tienen nada que ver con la ya indicada sitcom. Por ejemplo, dio vida a ‘Timmy Turner’ en ‘A Fairly Odd Christmas’ y ‘A Fairly Odd Summer’, que son películas ‘live action’ del recordado dibujo ‘Los padrinos mágicos’. Te comento todo esto porque hace poco el hijo del artista, Jeremy Drake Bell, vio la primera cinta mencionada y, mientras la miraba, le hizo unas peculiares preguntas a su padre.

Las consultas fueron dadas a conocer por el propio Drake Bell en una entrevista que le hizo People hace poco. En aquel diálogo, el también cantante dejó en claro que su pequeño de solo tres años llegó a confundirse mientras disfrutaba la película de su padre.

“Es muy gracioso”

“Lo está viendo y me dice: ‘Papá, ¿tienes que ir al Polo Norte? ¿Tienes que conocer a Santa Claus?‘”, comentó el actor sobre la reacción de su hijo ante la cinta de 2012. “Y luego se volvió hacia mí y me dijo: ‘Papá, ¿por qué te llamaban Timmy?‘. De verdad cree que es su papá el que va al Polo Norte. Es muy gracioso”, agregó

Drake Bell ganó mucha popularidad por su participación en la serie ‘Drake & Josh’, donde compartió el protagonismo con Josh Peck. (Foto: Albert L. Ortega / WireImage / Getty Images)

Drake Bell, durante la entrevista, también habló sobre el hecho de que Jeremy, que nació como fruto de la relación que tuvo con Janet Von Schemeling, aún “no entiende” que tiene un padre famoso. “Cuando estamos en Disneyland o en otros lugares y la gente se toma fotos o se acerca, no le entra el efecto”, dijo.

Drake Bell, además de ser actor, tiene una carrera como cantante, en la que ha llegado a lazar seis álbumes de estudio. (Foto: Medios y Media / Getty Images)

Más adelante, recalcó que ello se debe a que todavía “es demasiado pequeño” y que, debido a ello, aún no ha podido ver un episodio completo de ‘Drake & Josh’. “Dice: ‘Es demasiada charla, no entiendo qué está pasando’. No presta atención”, recordó el artista de 38 años.