Priyanka Chopra sabe muy bien que su vida siempre va a estar ligada de alguna forma a los Jonas Brothers, pues su esposo y padre de su hija Malti es nada más y nada menos que Nick Jonas, uno de los integrantes de la banda. El tema aquí es que la artista nacida en la India hace poco reveló que su pequeña de 3 años le dio un singular apodo al grupo musical de su progenitor. ¿Cuál es? Pues eso lo averiguarás en las siguientes líneas.

La actriz y productora brindó la información durante su participación en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’. Ella asistió al programa para promocionar su próxima película de Prime Video, ‘Heads of State’, y cuando vio la oportunidad para hablar sobre su hija, no tuvo problema en hacerlo.

“Por cierto, ‘APT’ (tema de Bruno Mars y Rosé) es su canción favorita”, le comentó al presentador de televisión, luego de admitir que Malti tiene gustos musicales muy diversos. Pero eso no fue lo llamativo. Lo impactante fue lo que vino después de que Jimmy Fallon le preguntara si la pequeña escuchaba alguna canción de los Jonas Brothers.

Los Jonas Brothers son un grupo musical estadounidense compuesto por tres hermanos: Kevin, Joe y Nick Jonas. (Foto: John Nacion / Penske Media vía Getty Images)

“No los identifica, pero…”

Ante esa interrogante, Priyanka Chopra indicó: “No los identifica, pero los llama los ‘Donut Brothers’”. Sus palabras no tardaron en generar risas en el presentador de TV y en el público presente. “¡Los ‘Donut Brothers’! ¡Ese es el mejor nombre!”, expresó después Jimmy Fallon. Si quieres apreciar ese momento de la entrevista, aquí te dejo el video para que lo veas.

¿Cuándo nació la pequeña Malti?

A raíz de la información proporcionada en esta nota, es importante resaltar que Priyanka Chopra y Nick Jonas, de acuerdo a People, dieron la bienvenida a su primera bebé juntos a través de una gestación subrogada el 15 de enero de 2022. Todo a raíz de complicaciones médicas que experimentó la actriz.

Priyanka Chopra y Nick Jonas se casaron en 2018 y fruto de la relación nació la pequeña Malti Marie Chopra Jonas. (Foto: @priyankachopra / Instagram)

