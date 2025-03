Nicole Kidman es una actriz reconocida internacionalmente y, por lo tanto, da de qué hablar por los papeles que llega a tener en el cine, pero ahora también ha llamado la atención por haber revelado su amor a los gatos sin pelo. En una reciente entrevista con People, la artista dejó en claro que esos animales le encantan bastante.

La ganadora del Oscar, que interpreta a una maestra de escuela y ama de casa de Michigan en el nuevo thriller ‘Holland’, en diálogo con el citado medio, fue consultada sobre con qué temas extralaborales se obsesiona a sus 57 años y ella aseguró que con los gatos sin pelo.

Nicole Kidman defendió a los gatos sin pelo

“Sí. Lo hice anoche. Me encantan los gatos sin pelo. Me encantan. Ya lo he decidido —o sea, ya tenemos tres gatos—, pero me encantaría tener uno sin pelo”, indicó la actriz que, tras escuchar como su compañero en el mencionado thriller, Matthew Macfadyen, dijo que a esos mininos “también los llaman gatos escrotales”, no dudó en defenderlos.

Nicole Kidman, en una reciente entrevista, confesó que tiene tres gatos, pero ninguno es como el que ahora también le gusta: sin pelo. (Foto: Astrida Valigorsky / Getty Images)

“¡A los gatos sin pelo les ofende eso!”, expresó Nicole, mientras le daba un golpecito juguetón, de acuerdo a la fuente. “Son muy, muy ricos. Muy simpáticos y, creo, muy bonitos, pero puede que solo sea yo (la que piense eso)”, agregó.

Para Nicole Kidman, los gatos sin pelo son “muy simpáticos”. (Foto: John Shearer / Getty Images)

“Me volvía loca con todos los gatos sin pelo. Así que podría tener uno en el futuro”, señaló después con una sonrisa. A raíz de ello, la pregunta es: ¿Llegará a conseguir un gato así? Probablemente sí y, si le gusta tanto, lo dará a conocer cuando eso suceda.