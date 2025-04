Paul Rudd no es alguien que se carecterice por odiar a las personas. De hecho, es considerado por muchos como un buen tipo, que destaca por su amabilidad; sin embargo, en una reciente entrevista, el actor confesó que existe alguien que lo pone “muy furioso”. ¿Quién? Pues eso lo podrás averiguar en esta nota.

El intérprete de ‘Ant-Man’, que cumplirá 56 años el 6 de abril y luce muy joven, habló con Wall Street Journal y ahí contó la lamentable experiencia que vivió con un dentista, ya que, de acuerdo sus palabras, este le “arruinó” sus dientes.

Como no se acuerda el nombre de aquel profesional, no lo mencionó en la entrevista, pero sí recalcó que todo ocurrió a finales de sus 20 años, principios de sus 30. Según dijo, en ese entonces, él visitó al dentista por primera y única vez, y este, tras revisar sus dientes, le dio una mala noticia.

Paul Rudd tiene fama de ser una persona amable; sin embargo, él no se considera así. (Foto: Joe Maher / Getty Images)

“Tienes seis dientes cariados y tengo que sacarte estos empastes y ponerte empastes blancos”, fue lo que le expresó el profesional, de acuerdo al relato de Paul. Tras ello, añadió: “Él me dijo: ‘En este caso, también tienes que hacer algo preventivo’. Y le había dicho a mi hermana (Mandi) que ella también debía hacerlo”.

Paul Rudd es un actor y comediante estadounidense que interpretó a ‘Ant-Man’ en el UCM. (Foto: Mike Coppola / Getty Images)

“Es una de las cosas que llevo conmigo”

Pero su hermana no aceptó que le hicieran ese trabajo adicional. Paul, en cambio, sí y se arrepintió después. “Este tipo me arruinó muchísimo los dientes. Es una de las cosas que llevo conmigo. Estoy furioso. Es la única vez que he recurrido a él”, aseguró. “Si está leyendo esto, espero que sepa que es un dentista terrible”, agregó.

En aquella entrevista, Paul Rudd también habló sobre el hecho de ser considerado “amable” por mucha gente. Al respecto, dijo que no cree que sea así. “Solo intenta ser educado. Intenta respetar el tiempo de los demás. Llega puntual. No seas tonto, y ya está”, recomendó el actor, que estará presente en la cinta ‘Avengers: Doomsday’, interpretando a ‘Ant-Man’.