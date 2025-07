Escuchar a las personas expertas sobre un determinado tema que te interesa es una excelente idea. Eso lo sabe muy bien Embeth Davidtz, quien hace poco reveló el gran consejo que recibió del reconocido cineasta Steven Spielberg cuando trabajaron juntos. ¿Quieres saber qué le dijo? Eso lo averiguarás en esta nota.

Antes de compartirte la información, es importante que tengas en cuenta que la actriz no hace mucho debutó como guionista y directora de ‘Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight’. Justamente, para poder asumir esos cargos, tuvo que prepararse bastante, y en ese sentido, significó mucho para ella aprender de los mejores. Es así como aprovechó bastante los consejos de Steven Spielberg y Janusz Kaminski (director de fotografía).

En el caso del cineasta de ‘Tiburón’, ella escuchó una valiosa recomendación de él cuando ambos trabajaron en ‘La lista de Schindler’ (1993): él como director de la cinta y ella interpretando a ‘Helen Hirsch’. “Recuerdo que, de muy joven, estaba haciendo ‘La lista de Schindler’ y le dije a Steven Spielberg: ‘Bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Qué haces? ¿Cómo tomas la decisión correcta? ¿Y deberías hacer algo? ¿Deberías elegir algo por dinero o hacer lo que sea?’”, recordó en diálogo con People.

Steven Spielberg es un director, guionista y productor de cine estadounidense. (Foto: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)

“Siempre eliges lo que te apasiona”

“Y Steven me dijo: ‘No, siempre eliges lo que te apasiona, porque todo surge de ahí’. Y este es un ejemplo perfecto de ello”, agregó Embeth Davidtz. Con respecto a cuál fue el consejo de Embeth Davidtz, quien es un colaborador frecuente de Spielberg, dijo: “Estaba muy nerviosa por cómo filmarla (‘Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight’). No sabía qué lente, ni qué tamaño, usaría para un primer plano o un plano medio. Y le pregunté: ‘Janusz, ¿qué lentes uso? ¿Qué...?’. Y él me respondió: ‘Embeth, tú piensas de una manera particular y ves el mundo de una manera particular. En eso tienes que confiar. No busques una técnica que te diga cómo hacerlo’”, aseguró la artista, que eventualmente pudo realizar un excelente trabajo como guionista y directora.

Embeth Davidtz es una actriz, guionista y directora estadounidense muy conocida por interpretar a la profesora ‘Jennifer Honey’ en la película ‘Matilda’. (Foto: Amanda Edwards / Getty Images for Film Independent)

¿De qué trata ‘Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight’?

Si te preguntas de qué trata ‘Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight’, te comento que la cinta está basada en las memorias de Alexandra Fuller. Este filme, según la citada fuente, cuenta la historia de la Sudáfrica del apartheid a través de los ojos de ‘Bobo’, de 8 años, que intenta comprender las duras realidades de crecer en medio de conflictos familiares y el conflicto racial en curso.

Películas destacadas de Embeth Davidtz (donde ha trabajado como actriz)

‘La lista de Schindler’ (1993)

‘Matilda’ (1996)

‘El hombre bicentenario’ (1999)

‘El Sorprendente Hombre Araña’ (2012)

‘El Sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro’ (2014)

‘Junebug’ (2005)

‘La chica del dragón tatuado’ (2011)

‘Fracture’ (2007)

‘Retribution’ (2023)

