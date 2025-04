LeBron James sigue haciendo historia, pero ahora fuera de las canchas. El icónico jugador de la NBA se convirtió en el primer embajador masculino de Ken, el inseparable compañero de Barbie. De la mano de Mattel, el basquetbolista presentó su propio muñeco Barbie, una edición especial que celebra su legado dentro y fuera del deporte.

“LeBron James es el primer kenbassador [mezcla de las palabras Ken y de embajador]”, anunció Mattel, la icónica compañía detrás del universo Barbie.

Por su parte, el atleta ha destacado la importancia de tener referentes positivos desde temprana edad. “Para los jóvenes es vital tener figuras positivas a las que admirar”, afirma LeBron en un comunicado.

“De niño, tuve la suerte de tener modelos que no solo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que es posible mediante el trabajo duro y la dedicación”, expresó.

El muñeco Barbie Signature LeBron James Kenbassador estará disponible a partir del 14 de abril en varias tiendas físicas y en línea. | Crédito: Mattel ×

A sus 40 años y aún en activo con los Lakers, el histórico jugador considera este lanzamiento como una forma de inspirar a las nuevas generaciones: “Es una oportunidad para reconocer el poderoso impacto de los modelos de conducta que infunden confianza, inspiran sueños y muestran a los niños que ellos también pueden alcanzar la grandeza”.

Cuándo sale a la venta el muñeco Barbie de LeBron James

El Ken inspirado en LeBron James saldrá a la venta el 14 de abril y se caracteriza por un alto nivel de detalle que busca capturar el estilo y la esencia del jugador.

El muñeco luce una chaqueta universitaria azul y blanca con su nombre en la espalda, sus iniciales en el pecho, el número 23 en una manga, la silueta del estado de Ohio y un parche con una corona.

El muñeco Barbie de LeBron James tendrá un costo de 75 dólares. | Crédito: Mattel ×

El conjunto se completa con pantalones de pinza en blanco y negro con estampado geométrico tipo pata de gallo y unas zapatillas Nike Terminator a juego.

Entre los accesorios se incluyen un reloj dorado, unos auriculares Beats negros que pueden cambiarse por una gorra con corona dorada o gafas de sol, una riñonera y una pulsera con el mensaje “I Promise”, que hace referencia a su labor educativa.

Con un precio de 75 dólares, se trata de una edición coleccionable que fusiona moda, inspiración y homenaje a una leyenda del deporte.

Dónde comprar el muñeco Barbie de LeBron James

El muñeco Barbie de LeBron James estará disponible en varias tiendas físicas y en línea. Podrás comprarlo en Target (tiendas seleccionadas y en Target.com), así como en Amazon, Walmart, Barnes & Noble y en la web oficial de Mattel Creations.

Además, habrá un lanzamiento exclusivo anticipado el sábado 12 de abril en la tienda UNDEFEATED de La Brea (Los Ángeles, California), donde se venderá una cantidad limitada de muñecos, incluyendo algunos firmados por LeBron James.