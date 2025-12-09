Leonardo DiCaprio explicó que mantiene un perfil público bajo de forma intencional porque no quiere que la gente se canse de verlo.

El actor, elegido como Entertainer of the Year 2025 por la revista Time, habló sobre este tema en una entrevista publicada el lunes.

Según contó, manejar ese equilibrio se convirtió en un reto constante. “Ha sido un equilibrio que he estado gestionando toda mi vida adulta y aún no soy un experto”, señaló.

Para él, la clave es elegir muy bien cuándo aparecer en público. “Creo que mi filosofía simple es salir y hacer algo solo cuando tienes algo que decir o algo que mostrar”, dijo.

“De lo contrario, simplemente desaparece todo lo que puedas”, añadió.

El actor, quien mantiene un perfil bajo al estar en público, explicó que solo quiere mostrarse cuando tiene algo importante que decir o presentar. (Foto: Allen Berezovsky / Getty Images) / Allen Berezovsky

DiCaprio recordó que, tras el enorme éxito de ‘Titanic’ en 1997, empezó a pensar seriamente en cómo podría hacer que su carrera durara muchos años sin que el público se saturara de él.

“Yo estaba como, ‘OK, ¿cómo tengo una carrera larga?’”, comentó. Su respuesta fue clara: saber mantener distancia.

“Porque amo lo que hago, y siento que la mejor manera de tener una carrera larga es salir de la cara de la gente”, explicó.

El actor también es conocido por proteger su vida personal. Mantiene bajo perfil incluso en su relación actual con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27 años, con quien comenzó a salir en 2023. Los rumores empezaron cuando ambos fueron vistos besándose en la pista de baile de un club en España.

Aunque mantiene su vida personal en privado, DiCaprio sigue siendo una figura central en Hollywood. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

El portal Page Six informa que, con el tiempo, su relación se volvió más seria, según reportes de septiembre de 2023.

Durante unas vacaciones en el Mediterráneo, Ceretti fue captada dando una palmada en el trasero del actor mientras disfrutaban en un yate, una escena que llamó la atención de los paparazzi.

Aun así, DiCaprio no ha realizado ninguna declaración pública sobre su romance con la modelo. De hecho, mantiene la misma reserva con la mayoría de sus relaciones. En el pasado salió con otras mujeres más jóvenes, como Gigi Hadid, de 30 años, y Camila Morrone, de 28.

Meses atrás, el actor defendió su historial amoroso y aseguró que la edad no es algo que le preocupe demasiado, ya que se siente más joven de lo que es.

Leonardo DiCaprio y su aclamada actuación en ‘One Battle After Another’

El más reciente trabajo de Leonardo DiCaprio en la película ‘One Battle After Another’ causó revuelo entre los críticos. El actor, conocido por su meticulosa preparación y su habilidad para encarnar personajes complejos, fue aclamado por su interpretación.

Los primeros reportes sugieren que esta podría ser una de las actuaciones más intensas y emocionalmente agotadoras de su carrera, elevando la expectativa tanto del público como de cara a la próxima temporada de premios.

One Battle After Another (Una Batalla Tras Otra) es una película muy elogiada por su ambición y estilo visual, considerada una de las mejores de 2025 por muchos críticos. (Foto: Warner Bros. Pictures)

La película está dirigida por Paul Thomas Anderson, un cineasta muy respetado por la Academia, conocido por obras como ‘There Will Be Blood’ y ‘Licorice Pizza’.

La película ya está demostrando su fuerza al liderar las nominaciones a los Globos de Oro (incluyendo Mejor Actor para DiCaprio). Estos premios tempranos son un fuerte indicador de que la película recibirá múltiples nominaciones al Oscar, incluyendo, muy probablemente, la de Mejor Actor para DiCaprio.

Todo indica que tanto su actuación como la película en general serán contendientes serios para las categorías principales en la próxima ceremonia de los Premios de la Academia.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí