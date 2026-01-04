Leonardo DiCaprio expresó su preocupación por el futuro de ir al cine. En una entrevista reciente con The Times of London, el actor de ‘Titanic’ se preguntó si la gente “todavía tiene ganas” de asistir a las salas y reflexionó sobre la posibilidad de que los cines “se conviertan en silos, como los bares de jazz”, cada vez más pequeños y de nicho. Según DiCaprio, la industria cinematográfica está atravesando transformaciones muy rápidas. “Está cambiando a una velocidad vertiginosa”, afirmó al hablar del presente del cine.

“Estamos ante una transición enorme”, agregó el actor de 51 años nacido en Los Ángeles.

DiCaprio explicó que este proceso ya se nota en los contenidos que llegan a la pantalla grande. “Primero, los documentales desaparecieron de los cines. Ahora, los dramas solo tienen un tiempo limitado y la gente espera para verlos en las plataformas de streaming. No lo sé”, agregó, expresando su incertidumbre sobre el rumbo del sector.

El actor señaló que los cambios en la industria avanzan a gran velocidad y que muchos espectadores prefieren esperar los estrenos en streaming. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Aun así, aseguró que mantiene la esperanza de que el cine como experiencia colectiva no desaparezca. Para él, sigue siendo fundamental que las películas puedan verse en una sala y no solo desde casa.

“Solo espero que suficientes personas que sean verdaderos visionarios tengan oportunidades de hacer cosas únicas en el futuro que puedan verse en el cine”, señaló. “Pero eso está por verse”.

El ganador del Oscar también se mostró firme en la defensa de la integridad artística del cine. En una charla reciente con Time, fue muy crítico con el uso de la inteligencia artificial en las películas al considerar que carece de un componente esencial: la humanidad.

DiCaprio manifestó su deseo de que los cineastas visionarios sigan teniendo oportunidades de mostrar su trabajo en cines. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“Podría ser una herramienta de apoyo para que un joven cineasta haga algo que nunca hemos visto antes”, dijo sobre la IA.

“Pero creo que cualquier cosa que vaya a considerarse auténticamente arte tiene que provenir del ser humano. De lo contrario, pasa como con esas canciones que son mezclas brillantes: te sorprenden, tienen sus 15 minutos de fama y luego se disipan en el éter del resto de la basura de internet. No tienen anclaje. No tienen humanidad, por brillantes que sean”, concluyó.

Leonardo DiCaprio y su aclamada actuación en ‘One Battle After Another’

El más reciente trabajo de Leonardo DiCaprio en la película ‘One Battle After Another’ causó revuelo entre los críticos. El actor, conocido por su meticulosa preparación y su habilidad para encarnar personajes complejos, fue aclamado por su interpretación.

Los primeros reportes sugieren que esta podría ser una de las actuaciones más intensas y emocionalmente agotadoras de su carrera, elevando la expectativa tanto del público como de cara a la próxima temporada de premios.

La película está dirigida por Paul Thomas Anderson, un cineasta muy respetado por la Academia, conocido por obras como ‘There Will Be Blood’ y ‘Licorice Pizza’.

One Battle After Another (Una Batalla Tras Otra) es una película muy elogiada por su ambición y estilo visual, considerada una de las mejores de 2025 por muchos críticos. (Foto: Warner Bros. Pictures)

La película ya está demostrando su fuerza al liderar las nominaciones a los Globos de Oro (incluyendo Mejor Actor para DiCaprio). Estos premios tempranos son un fuerte indicador de que la película recibirá múltiples nominaciones al Oscar, incluyendo, muy probablemente, la de Mejor Actor para DiCaprio.

Todo indica que tanto su actuación como la película en general serán contendientes serios para las categorías principales en la próxima ceremonia de los Premios de la Academia.

