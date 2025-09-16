Tras haber explicado por qué no rechazó trabajar en ‘One Battle After Another’, Leonardo DiCaprio ha vuelto a causar impacto. Esta vez porque reveló el motivo por el que piensa que su personaje en la mencionada película “es lo opuesto a Tom Cruise”. Si te interesa saber lo que dijo exactamente, lee esta nota.

¿De qué trata ‘One Battle After Another’?

Primero que nada te cuento que la cinta en cuestión, de acuerdo a People, está basada en la novela ‘Vineland’ de Thomas Pynchon de 1990. Se centra en un grupo de exrevolucionarios que se juntan para enfrentarse a un enemigo que resurge después de 16 años. Con respecto a cuál es el personaje de DiCaprio, pues él ‘da vida’ a ‘Bob Ferguson’.

Leonardo DiCaprio es un actor y productor de cine que nació el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Como en este preciso momento el actor se encuentra en la etapa de promoción de la película, conversó con Entertainment Tonight sobre la misma. Es ahí donde se animó a comparar a su personaje con una leyenda del cine: Tom Cruise.

Tom Cruise es un actor y productor de cine que nació el 3 de julio de 1962 en Siracusa, New York, Estados Unidos. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Hace todo mal”

“(‘Bob Ferguson’) está intentando criar a una hija, y no sabe cómo hacerlo bien, cuando la capturan. ¿Para qué quitarse la bata? Tienes que ir. Tienes que ir a buscar a tu chica”, comenzó diciendo Leonardo DiCaprio. “Es lo opuesto a Tom Cruise en ‘Misión: Imposible’. (‘Bob’) hace todo mal. Y no logra hacer ninguna de sus acrobacias”, agregó en broma.

Cabe mencionar que ‘One Battle After Another’ está escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson. Esta película cuenta con un gran elenco. Entre los artistas que están, figuran Regina Hall, Benicio del Toro, Teyana Taylor y Sean Penn.

Películas destacadas de Leonardo DiCaprio

‘This Boy’s Life’ (1993)

‘What’s Eating Gilbert Grape’ (1993)

‘Romeo + Juliet’ (1996)

‘Titanic’ (1997)

‘The Beach’ (2000)

‘Catch Me If You Can’ (2002)

‘Gangs of New York’ (2002)

‘The Aviator’ (2004)

‘Blood Diamond’ (2006)

‘The Departed’ (2006)

‘Shutter Island’ (2010)

‘Inception’ (2010)

‘Django Unchained’ (2012)

‘The Great Gatsby’ (2013)

‘The Wolf of Wall Street’ (2013)

‘The Revenant’ (2015)

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019)

‘Don’t Look Up’ (2021)

