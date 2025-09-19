Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no solo han provocado que los inmigrantes que residen en Estados Unidos y algunos ciudadanos naturales de este país alcen su voz de protesta ante la fuerza desmedida que usan los agentes federales al momento de capturar a extranjeros indocumentados , ya que reconocidas celebridades también se han manifestado al respecto, tal como el reconocido actor Leonardo DiCaprio .

Esto ocurrió en México como parte de su participación en la premiere de su nueva película ‘One Battle After Another’ , en la cual es protagonista al interpretar a ‘Bob Ferguson’. Si bien en este tipo de eventos se realizan preguntas relacionadas a la producción cinematográfica, un periodista no dudó en consultarle cuál era su opinión sobre estos operativos migratorios .

El actor de 50 años no tuvo problema alguno para brindar su punto de vista; es más, se mostró en favor de los inmigrantes que, desafortunadamente, han sido separados de sus familias, ocasionando un profundo dolor entre sus integrantes.

Leonardo DiCaprio presente en la premiere de 'One Battle After Another' celebrada en México. (Crédito: Uno TV / YouTube)

“Mira, nadie quiere que alguien sea separado de su familia, y es un momento muy aterrador”, fueron las primeras palabras de DiCaprio al medio UnoTV.

Relacionó la situación con su nueva película

El protagonista principal de ‘The Wolf of Wall Street’ también detalló que su próximo filme a estrenarse tiene cierta relación con la realidad que está afrontando Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump.

“Esta película (’One Battle After Another’), sabes, aborda muchos temas diferentes: la división de nuestro país, la polarización y la idea de que hay extremismo en ambos lados”, declaró.

DiCaprio interpretará a 'Bob Ferguson' en esta nueva cinta de comedia de acción. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Finalmente, Leonardo DiCaprio hizo un llamado a la unión para que se finalice los distintos desenlaces tristes a causa de los operativos de ICE. Además, tiene grandes expectativas sobre esta nueva película, ya que ocasionará una “profunda reflexión”.