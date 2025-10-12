El pasado 11 de octubre, el mundo del cine estuvo de luto: la destacada actriz y directora Diane Keaton falleció a los 79 años de edad en California . Como era de esperarse, los mensajes de despedida de sus colegas estuvieron presentes. Sin embargo, Leonardo DiCaprio generó conmoción por las palabras que le dedicó a una de las protagonistas de la saga ‘The Godfather’.

Es importante mencionarte que el actor de 50 años trabajó junto a Diane. Para ello, debemos remontar a 1996, cuando ambas celebridades formaron parte del elenco de ‘Marvin’s Room’. Por lo tanto, la difunta actriz fue parte de sus inicios de DiCaprio.

Para el protagonista principal de ‘The Wolf of Wall Street’ solo tiene buenos recuerdos de esa experiencia que compartió con Diane Keaton. Por esa razón, uso su cuenta de Instagram para expresar gratitud.

DiCaprio trabajó juto a Diane Keaton en 'Marvin's Room', estrenada en 1996. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“Una leyenda, un ícono y un ser humano verdaderamente amable. Tuve el honor de trabajar con ella a los 18 años. La extrañaremos profundamente”, fue el mensaje publicado por DiCaprio, acompañado de una fotografía de ambos.

En dicha película, un Leonardo DiCaprio adolescente interpretó a ‘Hank’, mientras que Danie Keaton protagonizó a ‘Bessie’, la tía del problemático joven. Es importante destacar que esta popular cinta contaba con la participación de estrellas actorales, tales como Meryl Steep y Robert de Niro.

Este fue el mensaje publicado por Leonardo DiCaprio hacia Diane Keaton. Mostró su agradecimiento. (Crédito: @leonardodicaprio / Instagram)

La trayectoria de Diane Keaton

Diane Keaton tuvo una carrera de más de 50 años, destacándose como actriz, directora y productora. Sus inicios se remontan en 1970, año en que participó en la película ‘Lovers and Other Strangers’ y poco a poco ganó reconocimientos para tomar papeles protagónicos en otras cintas.

Entre sus logros más destacados en su trayectoria actoral son un Oscar a ‘Mejor actriz protagonista’ por su destacado papel en ‘Annie Hall’, dos Globos de Oro y un Bafta.