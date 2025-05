Si eres un gran fanático del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), entonces sabes muy bien que Jeremy Renner ha venido interpretando, todos estos años, al héroe ‘Hawkeye’, que ha aparecido en varias películas de los ‘Avengers’ y que, en 2021, tuvo su propia serie con su mismo nombre. La primera temporada de esa producción fue un verdadero éxito, por lo que muchos esperan que la segunda llegue pronto; sin embargo, el actor recientemente reveló que rechazó grabarla. ¿Por qué? Pues la razón detrás de su accionar la conocerás en esta nota.

En la serie ‘Hawkeye’, Jeremy volvió a dar vida a ‘Clint Barton’, quien es uno de los miembros más antiguos de los ‘Avengers’. Si bien él es el héroe principal en la mencionada producción de Disney+, también cae un gran protagonismo en ‘Kate Bishop’, papel interpretado por Hailee Steinfeld. Ella se convirtió en su perfecta aliada y juntos le hicieron frente a los conflictos que se les presentaron. La trama, en líneas generales, fue buena y eso fue recalcado por los críticos y muchos fans. Lo curioso es que una nueva temporada de la serie aún no está confirmada.

Jeremy Renner junto a Hailee Steinfeld, su coprotagonista en la serie ‘Hawkeye’. (Foto: Theo Wargo / Getty Images for Disney) ×

Resulta que Jeremy Renner participó en ‘The High Performance Podcast’ y ahí, de acuerdo a un video compartido por el mismo pódcast en su cuenta de TikTok (@high_performance), el cual fue citado por el medio estadounidense People, dejó en claro que hablaron con él para realizar la segunda temporada, pero algo puntual no le cuadró.

Jeremy Renner, que viene interpretando a ‘Clint Barton’ (‘Hawkeye’), aseguró que si bien le encanta el personaje, tuvo que defenderse. (Foto: Daniele Venturelli / Getty Images for The Red Sea International Film Festival) ×

“Me pidieron que hiciera la segunda temporada y me ofrecieron la mitad del dinero”, expresó la estrella de 54 años en dicho clip. “Pensé: ‘Me va a llevar el doble de trabajo por la mitad del dinero, y ocho meses de mi tiempo, básicamente, hacerlo por la mitad’”, agregó el actor.

Más adelante, el artista bromeó sobre el hecho de que le ofrecieran una cantidad que considera inadecuada. “Les dije: ‘¿Perdón? ¿Por qué? ¿Piensas que solo soy la mitad de Jeremy porque me atropellaron? Quizás por eso quieres pagarme la mitad de lo que gané en la primera temporada’”, contó. Luego recalcó: “Les dije que se fueran a volar una cometa”.

“No pedí más dinero”

Jeremy Renner no dudó en expresar que la oferta que recibió fue “insultante” y que si bien le encantaría volver a interpretar a ‘Hawkeye’, tuvo que defenderse. “No pedí más dinero, ¿sabes? Solo págame lo que gané en la primera temporada. Así que es un poco desalentador que no se haya hecho, pero no pasa nada. Me alegra haberlo dejado pasar porque mi cuerpo probablemente me esté agradeciendo, una y otra vez, que no lo esté haciendo ahora mismo, pero ya veremos”, aseveró. A continuación podrás ver el video compartido en TikTok.