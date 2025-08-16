Ha pasado más de un mes desde la última vez que elaboré una nota acerca de Justin Bieber. En aquel entonces, te revelé lo que él deseó “durante mucho tiempo” y ya se le cumplió. Ahora te vuelvo a hablar sobre este artista a raíz de que Lewis Capaldi se animó a contar la vez que el intérprete de ‘Baby’ lo dejó en visto después de que ambos compartieran un momento inolvidable.

El relato del también cantante, pero de nacionalidad escocesa, se produjo en una entrevista con Chris Stark de Capital FM. Según sus palabras, los dos coincidieron en una fiesta desarrollada en Los Ángeles. Si bien él pensó que el artista canadiense no tenía ni idea de su existencia, en realidad sí sabía quién era.

Lewis Capaldi es un cantante y compositor escocés que nació el 7 de octubre de 1996. (Foto: Leon Neal / Getty Images) / Leon Neal

“Bieber se me acerca y me dice: ‘Oye, ¿qué pasa?’. Y yo le respondo: ‘No sabes quién soy. ¿Tú sabes mi nombre?’”, recordó Lewis Capaldi. “Y él me dijo: ‘Claro que sí. Es Lewis Capaldi’”, indicó después el intérprete de ‘Someone You Loved’.

“Salimos y yo pensé: ‘Bieber y yo vamos a ser mejores amigos’”

Más adelante, el artista escocés indicó que los dos se llevaron muy bien en la fiesta. “Bieber y yo pasamos una noche estupenda, una velada encantadora juntos... Salimos y yo pensé: ‘Bieber y yo vamos a ser mejores amigos. Esto es genial’”, recalcó.

Justin Bieber es un cantante y compositor canadiense que nació el 1 de marzo de 1994. (Foto: Dave Sandford / NHLI vía Getty Images) / Dave Sandford

Lo que lo puso más contento todavía fue que Justin, de acuerdo a su relato, llegó a decirle que se asegurara de que supiera su número telefónico. Es así como Lewis Capaldi, eventualmente, le dejó un mensaje, esperando recibir una respuesta de alguien a quien admira.

“Si estás por ahí, Bieber, contáctame”

“Solo quería decirte, hermano, que anoche fue muy especial, eres un tipo genial, un placer pasar tiempo contigo, eres un tío estupendo, y todo eso”, expresó el artista, dando a entender que eso fue lo que le mandó. El detalle es que Justin Bieber, al leer el mensaje, solo atinó a dejarle en claro que le gustó lo que leyó, pero no le contestó. En otras palabras, lo dejó en visto. “Así que si estás por ahí, Bieber, contáctame”, manifestó después Lewis. Si te interesa ver el video del momento en que contó todo, en esta nota podrás apreciarlo sin problemas.

