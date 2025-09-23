Liam Gallagher podría terminar pagando hasta £500,000 (casi $670.000) al año para cubrir la crianza de su hija Gemma, tras llegar a un acuerdo financiero temporal con la madre de la niña.

El cantante de Oasis, de 53 años, tuvo a Gemma en 2013 con la periodista musical estadounidense Liza Ghorbani, cuando aún estaba casado con la cantante de All Saints, Nicole Appleton, con quien comparte a su hijo Gene, de 24 años.

Gallagher nunca conoció a su hija menor, que vive en Estados Unidos y se sabe que es autista. Hasta hace poco, pagaba unos $4.000 al mes en manutención, pero Ghorbani solicitó este año un aumento significativo.

De acuerdo con documentos legales presentados en Nueva York, se fijó una cifra provisional mientras se negocia un acuerdo definitivo.

La niña, que vive en Estados Unidos y se sabe que es autista, ya recibía £3,000 mensuales, pero su madre pidió un aumento tras la millonaria gira de Oasis. (Foto: AFP)

El artista se encuentra en plena gira de reunión con Oasis, un tour de 41 fechas que podría generarle alrededor de $70 millones, tras poner fin a su histórica disputa con su hermano Noel.

Fuentes cercanas aseguran que Ghorbani estaría intentando aprovechar el éxito económico de Gallagher para pedir más dinero.

“Es evidente que Liza y su equipo legal esperan sacar provecho de las grandes ganancias de Liam en esta gira”, dijo una fuente a The Sun. “Él siempre ha sido generoso con la manutención, pero ahora ella pide incluso más, lo que le causa un estrés innecesario mientras se prepara para los conciertos”.

En Estados Unidos, los pagos de manutención antes se realizaban hasta que el hijo cumplía 21 años, pero un cambio en la ley amplió el límite hasta los 26 años.

“La señora Ghorbani tendrá que argumentar que Gemma no puede mantenerse por sí misma”, explicó el abogado de familia James Sexton al citado medio.

El nuevo reclamo llega después de un acuerdo confidencial alcanzado en 2015, cuando Ghorbani recibía $4.000 mensuales.

Según abogados de Nueva York, los pagos podrían extenderse hasta que Gemma cumpla 26 años, sumando varios millones de libras. (Foto: AFP) / AFP STRINGER

Una fuente añadió: “Es una presión adicional para Liam, que ni siquiera ha conocido a Gemma. Este caso es solo uno de los muchos problemas personales que ha enfrentado”.

La disputa por la paternidad comenzó en 2013, cuando Ghorbani presentó una demanda por £2 millones ($2,7 millones) de manutención. Gallagher fue multado por faltar a audiencias judiciales y admitió públicamente que no había conocido a su hija, aunque dijo que estaba dispuesto a ayudarla si fuera necesario.

El cantante tiene cuatro hijos de distintas relaciones: Molly, de 27 años, fruto de un romance con Lisa Moorish; Lennon, de 26, con su exesposa Patsy Kensit; y Gene, con Nicole Appleton.

Actualmente, Gallagher está comprometido con su mánager y pareja, Debbie Gwyther, de 40 años, con quien mantiene una relación estable.

De momento, ni Gallagher y Ghorbani han hecho declaraciones sobre el caso.

El cantante, que nunca ha conocido a su hija menor, enfrenta esta disputa legal mientras disfruta del éxito económico de su esperado reencuentro musical. (Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP) / GEORG HOCHMUTH

El exitoso regreso de Oasis tras más de una década

Después de 16 años de su separación, los hermanos Noel y Liam Gallagher se reunieron para una gira mundial. El anuncio se hizo en agosto de 2024 y se confirmó que la gira “Oasis Live ’25” sería su primer tour juntos desde 2009.

El anuncio inicial de la gira incluyó 14 conciertos en el Reino Unido e Irlanda. Debido a la alta demanda, se agregaron fechas adicionales en esas regiones, seguidas de conciertos en América del Norte, América del Sur, Asia y Australia. En las ventas de entradas, 14 millones de personas compitieron por 1.4 millones de boletos para las fechas en el Reino Unido y otros países.

La alineación para la gira incluye a los hermanos Gallagher, junto con Paul “Bonehead” Arthurs y Gem Archer en las guitarras, Andy Bell en el bajo y Joey Waronker en la batería. Los actos de apoyo para la gira incluyen a Cast y Richard Ashcroft, entre otros. Liam Gallagher, por su parte, hizo comentarios públicos sobre el fin de su enemistad con su hermano y el regreso de la banda.

