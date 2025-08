Liam Neeson es un actor de talla mundial que ha protagonizado una gran cantidad de películas (tal vez las más populares sean las de ‘Búsqueda Implacable’), pero también tiene una vida fuera de las cámaras. Él es padre de dos hijos (Micheál Richardson y Daniel Neeson), quienes nacieron como ‘frutos’ de su amor con su difunta esposa Natasha Richardson, quien murió hace casi dos décadas atrás. Te menciono todo esto porque recientemente se ha divulgado que él le entregó una carta a la experta que maquilló a la recordada actriz para su velatorio. Para que te enteres de los detalles al respecto, lee esta nota por completo.

¿De qué murió Natasha Richardson?

Como quiero asegurarme de que recibas la información exacta, te comento que Natasha Richardson murió a los 45 años el 18 de marzo de 2009, luego de golpearse la cabeza en un accidente en la estación de Mont Tremblant, cerca de Quebec, en Canadá. Liam Neeson y sus hijos, obviamente, sufrieron su partida.

Liam Neeson y Natasha Richardson se casaron en su casa de campo en Millbrook, New York, el 3 de julio de 1994. (Foto: Shawn Ehlers / WireImage / Getty Images) / Shawn Ehlers

Todo este tema ha vuelto a ponerse sobre la mesa a raíz de que la maquilladora Sandy Linter utilizara su cuenta de Instagram (@sandylinter) para compartir una foto en la que mostró que el actor le llegó a entregar una carta tiempo después de que ella realizó un notable trabajo para su velatorio.

Sandy Linter es una reconocida maquilladora de celebridades. (Foto: @sandylinter / Instagram)

“Recibí una llamada de Liam Neeson”

“Una pequeña nota sobre mi experiencia trabajando con Natasha Richardson varias veces. Recibí la noticia de que se había golpeado la cabeza y había muerto a causa de la lesión que sufrió mientras esquiaba. Me pidieron que la maquillara mientras la velaban. Una costumbre irlandesa. Parecía una reina. Dos meses después, recibí una llamada de Liam Neeson. Fui a su apartamento y me preguntó si me encontraba bien. Dije que sí. Y luego dijo: ‘Sé lo que haré’. Volvió y me entregó esta nota”, colocó como descripción de su publicación.

“Nos conmovió profundamente tu gesto”

¿Pero que dice la carta, según la imagen que Sandy Linter subió? Pues: “Querida Sandy. Mi familia y yo te agradecemos enormemente lo que hiciste por nuestra Natasha. Nos conmovió profundamente tu gesto y sabemos lo difícil que debió ser para ti. Significó mucho para todos nosotros. Con amor, Liam Neeson”.

Esta es la carta que Liam Neeson le entregó a Sandy Linter por haber maquillado a su difunta esposa. (Foto: @sandylinter / Instagram)

Cabe mencionar que la maquilladora, en la descripción del post de Instagram, también sostuvo que el actor “es un buen chico” y que “como todos” se alegra de todo lo que está viviendo. Esto refiriéndose al éxito de ‘The Naked Gun’, su nueva cinta donde trabajó con Pamela Anderson. “¡Qué ganas de ver la película!”, subrayó Sandy Linter.

