Liam Neeson no tiene ningún problema en decir lo que piensa y siente. Así como se animó a contar el incómodo momento que vivió con Rob Reiner durante su audición para ‘The Princess Bride’, el actor decidió hablar sobre la persona con la que fue “un poco extraño” trabajar en ‘The Naked Gun’. Para más detalles al respecto, lee esta nota por completo.

Por si no estabas enterado(a), el miércoles 30 de julio el actor fue el invitado especial en ‘The Late Show with Stephen Colbert’, obviamente por encontrarse en la etapa de promoción de su nueva película, donde trabajó con Pamela Anderson. El punto es que, justo hablando sobre esa cinta, confesó algo inesperado.

Liam Neeson es un actor británico que nació el 7 de junio de 1952. (Foto: Jens Kalaene / picture alliance vía Getty Images) / picture alliance

¿Con quién le resultó “un poco extraño” trabajar en ‘The Naked Gun’?

Resulta que en la película hay un trío y Liam Neeson tuvo que trabajar con un coordinador de intimidad para poder recrear bien la escena. Sobre cómo fue el proceso, dijo: “Un poco extraño”. Luego agregó: “Bueno, Pamela y yo sabíamos…”. Antes que pudiera terminar la frase, Stephen Colbert preguntó: “¿Sabían qué hacer? ¿Pero sabían cómo traer a un tercero o eso ya era cosa del pasado?”.

Pamela Anderson y Liam Neeson se volvieron muy buenos amigos a raíz de haber trabajado juntos en ‘The Naked Gun’. (Foto: Karwai Tang / WireImage / Getty Images) / Karwai Tang

“No, esa fue la primera vez”, respondió inmediatamente Liam Neeson entre risas. “Tuvo que tener una coreografía específica”, recalcó el actor de 73 años, que en los últimos días ha tenido que lidiar con el rumor de que él y Pamela Anderson iniciaron una relación sentimental. De momento, ninguno ha confirmado ello, pero sí se han dejado ver muy cariñosos.

Los papeles de Pamela Anderson y Liam Neeson en ‘The Naked Gun’

Por si te estás preguntando cuáles son los papeles de Pamela Anderson y Liam Neeson en la nueva versión de ‘The Naked Gun’, te digo que la actriz interpreta a un personaje llamado ‘Beth’, mientras que el artista ‘da vida’ al detective del escuadrón de policía de Los Ángeles, ‘Frank Drebin Jr.’, hijo de ‘Frank Dreblin’.

