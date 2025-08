Si bien Liam Neeson está llamando fuertemente la atención por el hecho de que se rumorea que tiene un romance con su coestrella en ‘The Naked Gun’, Pamela Anderson, también está dando la hora porque reveló la razón por la que se sintió un poco avergonzado por las películas de ‘Búsqueda implacable’ (‘Taken’, en inglés). ¿Quieres conocer cuáles fueron sus exactas palabras? No te vayas de esta nota.

Por si no lo sabías, en la última franquicia mencionada, el actor, que ‘dio vida’ a ‘Bryan Mills’, compartió protagonismo con Maggie Grace (‘Kimberly Mills’) y Famke Janssen (‘Leonore Mills’) en las cintas de 2008, 2012 y 2015. Aquellos filmes le permitieron ganarse el título de una estrella del cine de acción.

Como su personaje quedó grabado en la memoria de muchos, Liam Neeson no tuvo problema alguno en hablar sobre dicho papel a la hora de ser entrevistado por The New York Times. El tema es que en ese momento hizo una confesión que nadie se la esperaba.

Liam Neeson es un actor británico que nació el 7 de junio de 1952. (Foto: John Nacion / Getty Images For Paramount Pictures) / John Nacion

“Me encantó el guion, pero…”

“Me sentí un poco avergonzado (por ‘Búsqueda implacable’)”, comenzó diciendo. “No me malinterpreten, me encantó el guion, pero no se imaginan la cantidad de mensajes de voz (relacionados al discurso de venganza en donde se menciona el conjunto muy particular de habilidades que su personaje posee) que he grabado para los amigos de mis hijos”, agregó.

La más reciente película de Liam Neeson es ‘The Naked Gun’, donde interpreta a ‘Frank Drebin Jr.’. (Foto: Karwai Tang / WireImage / Getty Images) / Karwai Tang

¿Cuántos hijos tiene Liam Neeson?

Cabe mencionar que Liam Neeson tiene dos hijos: Micheál Richardson, de 30 años, y Daniel Neeson, de 28, quienes nacieron como ‘frutos’ de su amor con su difunta esposa Natasha Richardson (murió el 18 de marzo de 2009 a los 45 años, luego de golpearse la cabeza en un accidente en la estación de Mont Tremblant, cerca de Quebec, en Canadá).

Regresando a la entrevista con The New York Times, es necesario señalar que ahí también dijo que es probable que pronto deje de hacer películas de acción. “Llega un momento en que el público lo sabe, y no quiero ofenderlo fingiendo que tengo 50 años. No quiero hacerlo. Respeto demasiado al público”, recalcó.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí