‘The Naked Gun’ es la nueva película de Liam Neeson y Pamela Anderson que está recibiendo críticas sumamente positivas. Como ahora mismo ya está disponible en cines, es normal que estén saliendo anuncios sobre la cinta. El tema es que nadie imaginaba que los dos actores iban a protagonizar una tierna promoción del filme. Para que sepas más al respecto, lee esta nota por completo.
Resulta que hace poco la cuenta oficial de Instagram de ‘The Naked Gun’ (@nakedgunmovie) y de Paramount Pictures (@paramountpics) compartieron un video en el que se puede ver a las dos estrellas en un cine, teniendo ‘una cita’, lo que aumenta aún más los rumores de romance.
De acuerdo a lo que permite ver el clip, Liam Neeson y Pamela Anderson se encuentran comiendo palomitas de maíz, pero lo hacen una manera dulce y graciosa a la vez. Y es que él dejó caer una semilla en la boca de su colega, mientras que ella le devolvió el favor arrojándole una.
“Una pareja que ríe junta, permanece junta”
Pero lo más llamativo no fue eso, sino el hecho de que el video acaba con Liam dándole un beso en la cabeza a Pamela, evidenciando el gran cariño que le tiene. Cabe mencionar, además, que en el clip aparece el texto: “Podríamos ser nosotros, pero tú juegas…”. Por otro lado, en la descripción de la publicación se lee: “Una pareja que ríe junta, permanece junta. Trae un +1 para ver #NakedGun en cines”.
Los papeles de Pamela Anderson y Liam Neeson en ‘The Naked Gun’
Si en caso te estás preguntando cuáles son los papeles de Pamela Anderson y Liam Neeson en la nueva versión de ‘The Naked Gun’, te digo que la actriz interpreta a un personaje llamado ‘Beth’, mientras que el artista ‘da vida’ al detective del escuadrón de policía de Los Ángeles, ‘Frank Drebin Jr.’, hijo de ‘Frank Dreblin’.
