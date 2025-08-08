‘The Naked Gun’ es la nueva película de Liam Neeson y Pamela Anderson que está recibiendo críticas sumamente positivas. Como ahora mismo ya está disponible en cines, es normal que estén saliendo anuncios sobre la cinta. El tema es que nadie imaginaba que los dos actores iban a protagonizar una tierna promoción del filme. Para que sepas más al respecto, lee esta nota por completo.

Resulta que hace poco la cuenta oficial de Instagram de ‘The Naked Gun’ (@nakedgunmovie) y de Paramount Pictures (@paramountpics) compartieron un video en el que se puede ver a las dos estrellas en un cine, teniendo ‘una cita’, lo que aumenta aún más los rumores de romance.

Pamela Anderson y Liam Neeson son los protagonistas de la nueva película de ‘The Naked Gun’. (Foto: @nakedgunmovie / @paramountpics / Instagram)

De acuerdo a lo que permite ver el clip, Liam Neeson y Pamela Anderson se encuentran comiendo palomitas de maíz, pero lo hacen una manera dulce y graciosa a la vez. Y es que él dejó caer una semilla en la boca de su colega, mientras que ella le devolvió el favor arrojándole una.