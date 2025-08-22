Lo que comenzó como un jueves cualquiera terminó convirtiéndose en un momento confuso y preocupante para los fans de Lil Nas X. El rapero, conocido mundialmente por su éxito “Old Town Road”, fue arrestado y luego hospitalizado en Los Ángeles, después de protagonizar una escena surrealista en plena vía pública. A todos nos ha tocado ver o leer cosas extrañas en internet, pero lo que ocurrió con Montero —su verdadero nombre— va más allá de lo anecdótico y plantea preguntas serias sobre su salud mental y emocional.

Creo que a todos nos dejó una sensación de sorpresa cuando vimos el video que TMZ publicó ese mismo día: Lil Nas X caminando por Ventura Boulevard, con nada más que ropa interior blanca y unas botas vaqueras. Pero más allá del impacto visual, lo que realmente asombra es ver a un artista tan talentoso e influyente atravesando lo que, a simple vista, parece una verdadera crisis personal. Porque esto no es simplemente una excentricidad más, y en este punto, creo que vale la pena mirar un poco más profundo y comprender qué está ocurriendo.

¿QUÉ PASÓ EXACTAMENTE?

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que todo ocurrió la madrugada del jueves 21 de agosto, alrededor de las 5:30 a.m. Fueron alertados por varias llamadas de personas que reportaron a un hombre semidesnudo caminando por la calle. Al llegar, se encontraron con Lil Nas X en un estado alterado, quien según los oficiales, llegó a “cargar contra ellos”. Esto llevó a que lo arrestaran bajo sospecha de agresión a un agente del orden público.

Tras el arresto, fue trasladado a un hospital para ser evaluado por una posible sobredosis. No se ha confirmado oficialmente qué sustancia consumió ni qué lo llevó a ese punto, pero su portavoz policial, Charles Miller, declaró que el tratamiento médico fue necesario. Luego, el cantante fue dado de alta y fichado formalmente por el incidente.

#TMZHipHop obtained video of the "Old Town Road" rapper nearly naked, and floating aimlessly down Ventura Blvd at 4 AM. pic.twitter.com/gsm3AOLohY — TMZ (@TMZ) August 21, 2025

¿CRISIS O GRITO DE AYUDA?

Para quienes seguimos su carrera desde los inicios, esto no parece salir de la nada. Hace apenas unos meses, en febrero, Lil Nas X había publicado un video en sus redes donde hablaba abiertamente sobre sentirse “excéntrico y disperso”, reconociendo que los últimos años habían sido particularmente difíciles para él. Esa fue una de las primeras señales de que algo no andaba bien. No era el artista provocador de siempre, sino un joven de 26 años lidiando con un torbellino emocional.

Y es que Montero ha sido transparente sobre sus luchas desde el principio. En entrevistas pasadas, llegó a confesar cómo la muerte de su abuela en 2018 lo llevó a automedicarse, a sufrir de hipocondría y a tener ataques de ansiedad. Incluso, en abril, reveló que fue hospitalizado tras perder el control del lado derecho de su rostro, lo cual preocupó aún más a sus seguidores.

A resurfaced video from February shows Lil Nas X opening up about the “difficult” years he’s faced.



Fans are rallying behind him with love and support following his recent arrest and possible overdose. pic.twitter.com/zccnWN5kOl — TMZ (@TMZ) August 22, 2025

¿UNA SEÑAL DE ALARMA PARA LA INDUSTRIA?

Este episodio, más allá del chisme o del morbo, debería abrir una conversación más profunda sobre la salud mental en la industria musical. Lo que estamos viendo con Lil Nas X no es un simple “escándalo de celebridad”. Es una muestra clara de cómo los artistas, por más fama o dinero que tengan, siguen siendo seres humanos que sienten, sufren y colapsan.

Y no podemos ignorar que esto ocurre justo cuando estaba preparando el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, “Dreamboy”, uno que ha estado promocionando con entusiasmo, pero también con una carga emocional evidente. Tal vez esa presión, sumada a lo que ya venía arrastrando internamente, fue demasiado.

¿QUÉ SE SABE DEL CANTANTE?

Por el momento, su estado de salud actual no ha sido actualizado oficialmente. Se sabe que fue dado de alta del hospital y fichado por la policía, pero sus representantes aún no han emitido una declaración pública. Mientras tanto, los fans se han volcado en redes sociales con mensajes de apoyo y preocupación, esperando que reciba la ayuda que necesita.

Lil Nas X ha sido el centro de la atención de las noticias en Estados Unidos por su estado al ser detenido en Los Ángeles (Foto: Lil Nas X / Instagram)

