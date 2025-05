Lindsay Casinelli fue por 12 años el rostro femenino de las noticias de deportes en Univision; sin embargo, en septiembre de 2024 dejó la conducción de “República Deportiva” cuando el departamento de deportes se trasladó a México, por lo que al vivir en Miami decidió quedarse en dicha ciudad con su familia. Si bien, pensaba que en ese momento se había acabado su carrera, luego se dio cuenta que realmente no fue así. A continuación, todo lo que dijo.

La comunicadora cubrió importantes eventos deportivos durante los 12 años que estuvo en Univision (Foto: Lindsay Casinelli / Instagram)

LINDSAY CASINELLY: “LLORÉ SEIS MESES CUANDO SALÍ DE UNIVISION”

En entrevista con Rodner Figueroa para el podcast “Cara a cara”, Lindsay Casinelly contó todo lo que sintió cuando salió de Univision después de más de una década de haber trabajado en dicha cadena televisiva, de la cual guarda hermosos recuerdos. Recordó que en el programa “Despierta América” le hicieron una emotiva despedida.

“Honestamente, yo creo que si no me hubiesen dicho que tenía que hacer ciertas cosas para poder seguir, me hubiera quedado, pero bajo esas condiciones fue un despido ¿no? Fue un despido lindo, no malo. Se sabía que Deportes se iba a México, y siempre se me presentó la oportunidad de seguir mi carrera, pero no era una opción porque tenía mis hijos (…). No me quedaba otra opción y salí de forma amistosa. Me pagaron un año de trabajo para que me quede tranquila”, relató.

Como ya tenía una decisión, meses antes sabía la fecha de su último programa en vivo, por lo que para ella fue difícil ir al canal y salir al aire sabiendo que pronto todo iba a acabar. “No sé si es mejor o peor. Es como que te pregunten: ¿Cómo te quieres morir: de una enfermedad o de golpe? ¿No? Porque yo me morí de una enfermedad en Univision y es triste cuando tú todos los días vas al trabajo sabiendo que es tu último evento (…). El día que pasa, ya estás. Ya lloraste todo lo que tenías que llorar; yo lloré seis meses”, manifestó.

La venezolana confesó que cuando la despedida que le dieron en Univision fue muy emotiva (Foto: Lindsay Casinelli / Instagram)

“MI CARRERA NO SE ACABÓ CUANDO SALÍ DE UNIVISION”

En otro momento, señaló que cuando terminó su ciclo en Univision, pensó que no iba a poder más, pero tras pasar meses llorando, se dio cuenta que sí podía continuar haciendo lo que más le gustaba.

“Yo pensaba que cuando salí de Univision se acabó mi carrera porque una se acostumbra, pero resulta que no. Me invitaron de aquí y allá. Quiero regresar a comunicar y creo que nuestra audiencia necesita gente que de verdad le importes. Yo sí creo hacer la diferencia, pues a muchas personas les puedes cambiar la vida con un simple comentario”, indicó.

Tras ello relató que después de salir de la cadena televisiva se dio cuenta que ahora tiene tiempo para dedicarle a su familia. Por ejemplo, peinar a sus hijos y acompañarlos a eventos; y si bien, se dedicó a lo que más ama en la televisión, eso implicó varios sacrificios, por lo que ahora disfruta al lado de los suyos.

"Gran noche de Boxeo en Las Vegas #CaneloVsMunguia fue tremenda pelea", escribió en mayo de 2024 (Foto: Lindsay Casinelli / Instagram)