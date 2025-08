En los últimos días, Lindsay Lohan ha esta llamado fuertemente la atención de distintas maneras. Por ejemplo, con sus vestimentas: cuando se convirtió en ‘Hallie’ y ‘Annie’ de ‘The Parent Trap’ (‘Juego de Gemelas’, en español) y cuando homenajeó a ‘Anna Coleman’ de ‘Freaky Friday’ (‘Un virnes de locos’). También ha impactado con sus declaraciones, como la vez que confesó lo que haría si tuviera la oportunidad de ser adolescente otra vez. Y ahora te cuento que nuevamente es tendencia por revelar cómo lo que vivió con los paparazzi ha influido en la crianza de su hijo Luai.

Antes de profundizar en sus recientes declaraciones, te recalco que el pequeño en cuestión tiene solo 2 años de edad y nació como ‘fruto’ de su amor con su esposo Bader Shammas. Sí, la artista está casada con él desde julio de 2022 y en julio de 2023 ambos se convirtieron en padres.

Con respecto a lo que dijo ahora último, es importante que sepas que todo lo expresó durante una entrevista con The Sunday Times. En aquella conversación con el medio, la artista habló sobre cómo fue llegar a la edad adulta bajo los focos de atención, en una época de acceso irrestricto de los paparazzi y escrutinio casi constante por parte de los tabloides.

Lindsay Lohan es una actriz, cantante, compositora, productora de cine y televisión, empresaria y activista estadounidense. (Foto: Stuart C. Wilson / Getty Images) / Stuart C. Wilson

“Fueron momentos aterradores”

“No quiero que mi familia vuelva a vivir la experiencia de ser perseguida por los paparazzi como yo. Fueron momentos aterradores; sufro de TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) extremo por esas situaciones. Las situaciones más invasivas. Realmente aterradoras. Y rezo para que cosas así nunca vuelvan. No es seguro. No es justo”, manifestó Lindsay Lohan. Si te preguntas qué es exactamente el TEPT, te cuento que es una condición de salud mental que algunas personas desarrollan después de experimentar o presenciar un evento traumático.

Más adelante, la artista indicó que ella y su esposo discuten cómo proteger mejor la privacidad de Luai, así como cuánto acceso quieren que los medios tengan a él, “todo el tiempo”. Eso explica el hecho de que en sus publicaciones en las redes sociales no se pueda apreciar el rostro del pequeño.

Lindsay Lohan junto a su pequeño hijo Luai, de 2 años. (Foto: @lindsaylohan / Instagram)

Las redes sociales ayudan bastante a las celebridades jóvenes, según Lindsay Lohan

Para Lindsay Lohan, la era de las redes sociales ha ayudado a las celebridades jóvenes a recuperar sus narrativas personales. Además, les permite compartirse con sus fanáticos en sus propios términos. “Siento que (la invasión de la privacidad personal por parte de los paparazzi) ya no es tan grave como antes. Era mucho peor cuando era más joven, pero ahora, gracias a las redes sociales, la gente puede contar su propia historia como uno quiere. Ha recuperado el control de su vida. No teníamos eso. Pero lo que he aprendido con el tiempo es cómo separar mi vida privada y mi vida pública, y eso fue difícil para mí porque nadie te enseña cómo hacerlo”, sentenció.

