Hace poco, mi colega Sandra Morales se encargó de informar sobre lo que hizo Lindsay Lohan para convertirse en ‘Hallie’ y ‘Annie’ de ‘The Parent Trap’ (‘Juego de gemelas’) 27 años después. Ahora, te cuento que la misma actriz, a raíz de que ya falta poco para el estreno en cines (7 de agosto) de su nueva película titulada ‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’, en español), reveló lo que haría si tuviera la oportunidad de ser adolescente otra vez. No te vayas de esta nota si es que te interesa descubrir lo que dijo.

Para empezar, la declaración de la artista se produjo en la proyección especial de la secuela de ‘Freaky Friday’ (‘Un viernes de locos’) en New York el lunes 28 de julio. Ahí ella conversó con People y sorprendió a todos con las palabras que utilizó para referirse a la actividad que realizaría si pudiera tener 16 años nuevamente.

Lindsay Lohan es una actriz, cantante, compositora, productora de cine y televisión, empresaria y activista estadounidense. (Foto: Aeon / GC Images / Getty Images)

“Sé que entonces no lo hacía”

“¿Yo de adolescente mañana? Iría al gimnasio, aunque sé que entonces no lo hacía”, manifestó Lindsay Lohan riendo, según el citado medio. También es necesario mencionar que, conversando con la misma fuente, indicó lo que haría si es que pudiera cambiar de cuerpo (como en ‘Freaky Friday’) con su hijo Luai de 2 años, que nació como ‘fruto’ de su amor con su esposo Bader Shammas.

Lindsay Lohan junto a su esposo Bader Shammas y su hijo Luai. (Foto: @lindsaylohan / Instagram)

“¡Madre mía! No sé. O sea, si yo fuera él, iría al parque como él porque le encanta ir al parque. Y si él fuera yo, no sé, no puede tomar té porque es demasiado pequeño. Quizás helado. Sí, probablemente tomo helado a primera hora de la mañana. Sí. Helado de vainilla”, manifestó la actriz, que en ‘Freakier Friday’ volvió a trabajar con su gran amiga Jamie Lee Curtis.

Películas destacadas de Lindsay Lohan

‘Mean Girls’ o ‘Chicas pesadas’ (2004)

‘The Parent Trap’ o ‘Juego de gemelas’ (1998)

‘Freaky Friday’ o ‘Un viernes de locos’ (2003)

‘Herbie: Fully Loaded’ o ‘Herbie a toda marcha’ (2005)

‘Just My Luck’ o ‘Golpe de suerte’ (2006)

‘Georgia Rule’ o ‘Las reglas de Georgia’ (2007)

‘Irish Wish’ o ‘Un deseo irlandés’ (2024)

‘Our Little Secret’ o ‘Nuestro secretito’ (2024)

‘The Canyons’ o ‘Tentaciones oscuras’ (2013)

‘Scary Movie 5’ (2013)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí