Lindsay Lohan ya regresó a Hollywood y lo ha hecho por todo lo alto con el estreno de ‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’, en español). Precisamente, en estos momentos se encuentra en la etapa de promoción de dicha película. Pero no creas que eso la obliga a hablar únicamente sobre la nueva cinta, ya que hace poco se pronunció acerca de un tatuaje suyo que está relacionado a ‘The Princess Diaries 2: The Royal Engagement’ (‘El diario de la princesa 2: Compromiso real’). Sí, otro filme de Disney.

¿Cómo es que se tocó el tema del tatuaje? Pues resulta que, durante una entrevista para IMDb, en donde participaron Jamie Lee Curtis, Julia Butters, Sophia Hammons y, por supuesto, Lindsay Lohan (todas protagonistas en ‘Freakier Friday’), la intérprete de ‘Tess Coleman’ leyó un texto, que decía: “Este compañero de reparto tiene un crédito en la banda sonora de otra película icónica de Disney específicamente sobre una princesa”.

Apenas escuchó eso, Lohan se dio cuenta que tenía que aceptar que estaban hablando de su persona. “Es ‘The Princess Diaries’”, expresó. “‘The Princess Diaries 2’”, agregó, antes de revelar que todo es porque ella cantó el tema ‘I Decide’ (‘Yo decido’), que forma parte del soundtrack de la película.

Lindsay Lohan nació el 2 de julio de 1986 en El Bronx, New York, Estados Unidos. (Foto: Hanna Lassen / Getty Images) / Hanna Lassen

Como la canción resultó ser muy especial para ella, decidió tatuarse una frase que se escucha en el tema. Estoy hablando de ‘I leave before being left, I decide’ (‘Me voy antes de que me dejen, yo decido’). La frase en cuestión está grabada en la mano derecha de la artista. Lo más curioso es que el tatuaje está con su letra.

Lindsay Lohan luciendo su tatuaje de ‘I leave before being left, I decide’ en el estreno británico de ‘Freakier Friday’ en el Odeon Luxe Leicester Square el 31 de julio de 2025 en Londres, Inglaterra. (Foto: Jeff Spicer / Getty Images) / Jeff Spicer

Cómo se produjo su participación en ‘The Princess Diaries 2: The Royal Engagement’

“La mejor letra del sector”, subrayó Jamie Lee Curtis. Ya después Lindsay Lohan recordó cómo es que se produjo su participación en ‘The Princess Diaries 2: The Royal Engagement’. “Estaba trabajando con Diane Warren, grabando la canción y nos encantó. Me dijo: ‘Creo que podría presentarla para la película que se estrenará’. Creo que estaba haciendo mucho en ese momento porque, mientras grababa esa canción, creo que también estaba grabando ‘Herbie: Fully Loaded’ (‘Herbie a toda marcha’). Estaba grabando un álbum en mi tráiler durante el rodaje. Años después, olvidé que salía en la película y mi hermana me dijo: ‘Tu canción sale en esa película’”, aseguró.

Cabe mencionar que el video musical de la canción ‘I Decide’ está compartido en el canal de YouTube de Lindsay Lohan Music y podrás apreciarlo sin problemas en esta nota. Además, te comento que la actriz ha coleccionado muchos tatuajes a lo largo de los años, algunos de ellos son frases, mientras que otros son solo símbolos.

Películas destacadas en donde actuó Lindsay Lohan

‘Mean Girls’ o ‘Chicas pesadas’ (2004)

‘The Parent Trap’ o ‘Juego de gemelas’ (1998)

‘Freaky Friday’ o ‘Un viernes de locos’ (2003)

‘Freakier Friday’ u ‘Otro viernes de locos’ (2025)

‘Herbie: Fully Loaded’ o ‘Herbie a toda marcha’ (2005)

‘Just My Luck’ o ‘Golpe de suerte’ (2006)

‘Georgia Rule’ o ‘Las reglas de Georgia’ (2007)

‘Irish Wish’ o ‘Un deseo irlandés’ (2024)

‘Our Little Secret’ o ‘Nuestro secretito’ (2024)

‘The Canyons’ o ‘Tentaciones oscuras’ (2013)

‘Scary Movie 5’ (2013)

