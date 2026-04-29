Han pasado más de dos décadas desde la emisión del último episodio de “Friends”, la serie que se convirtió en un fenómeno mundial y que hasta hoy mantiene una enorme popularidad. No es para menos: su humor atemporal, sus personajes entrañables con los que es fácil identificarse y sus historias sobre la amistad y la vida adulta joven engancharon al público durante diez temporadas, entre el 22 de septiembre de 1994 y el 6 de mayo de 2004. Aunque el final quedó atrás hace 22 años, ¿sabías que el elenco sigue recibiendo dinero por la retransmisión de la sitcom? Lisa Kudrow, quien dio vida a Phoebe Buffay, reveló la cifra exacta. ¿De qué monto se trata? Te lo contamos en esta nota.

Aunque la serie terminó hace 22 años, su éxito sigue generando ingresos enormes para sus actores; Lisa Kudrow detalló la cifra anual que recibe el elenco por derechos de autor (Foto: Valerie Macon / AFP) / VALERIE MACON

¿CUÁNTO DINERO SIGUEN GANANDO LOS ACTORES DE “FRIENDS” A 22 AÑOS DEL FINAL DE LA SERIE?

Por su carácter reconfortante, la serie se ha convertido en una sitcom ideal para ver una y otra vez, lo que ha permitido que todos los integrantes del elenco reciban cada año una suma millonaria en derechos de autor. ¿De cuánto estamos hablando?

En una entrevista con The Times, Lisa Kudrow, quien encabeza una nueva temporada de “The Comeback”, contó que el reparto de “Friends” aún recibe la impresionante suma de 20 millones de dólares anuales en regalías. Como se sabe, ella trabajó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y el fallecido Matthew Perry.

Esta cifra que no debería sorprendernos, ya que todos negociaron sus salarios en conjunto y pasaron de cobrar US$22,500 por episodio en la primera temporada a 1 millón de dólares por cada capítulo en las dos últimas entregas.

Pero ese astronómico monto volvió a subir cuando los actores se reunieron en 2021 para un especial único en HBO Max. Por su regreso recibieron 2,5 millones de dólares cada uno. Como el programa sigue distribuyéndose a nivel mundial hasta la actualidad con el mismo éxito, era de esperarse que el elenco continuara recibiendo una suma alta por concepto de regalías.

De izquierda a derecha, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc. (Foto: AFP)

KUDROW JUSTIFICA EL ÉXITO DE “FRIENDS”

Tras el fallecimiento de Matthew Perry, el 28 de octubre de 2023, Lisa Kudrow señaló que volvió a ver la serie y que su éxito perdurable está justificado.

“Después de la muerte de Matthew, volví a ver el programa. Antes, solo veía lo que hice mal o lo que podría haber hecho mejor, pero por primera vez aprecié de verdad lo genial que era porque había un genio trabajando. Y hagamos lo que hagamos en el futuro, jamás volveremos a experimentar algo así”, dijo en la misma entrevista.

Añadió: “Sentí que lo hice bien, pero ¿Jennifer y Courteney? Increíbles. ¿David y Matt? Me hicieron reír muchísimo. Y luego Matthew, él estaba... simplemente está más allá de nuestro alcance”.

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