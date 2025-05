A sus 42 años, Litzy vive uno de sus momentos más dulces como profesional. La actriz y cantante mexicana acaba de estrenar la película “Doble traición”, un thriller lleno de secretos, engaños y supervivencia, pero no es su última novedad. El próximo lunes 12 de mayo protagonizará una nueva telenovela por TV Azteca y en el pleno personal, está contando las horas para casarse este año.

En entrevista con People en Español, Litzy contó todos estos detalles que la hacen vivir un gran momento en todo sentido, pues tiene abundancia en el trabajo y oportunidades para desenvolverse en distintas facetas, de películas a telenovelas, sin pasar por alto su relación con su novio, el chef Poncho Cadena.

LA EXPERIENCIA DE HACER UNA PELÍCULA

“Es la primera vez que estoy haciendo una película en español donde además interpreto gemelas y los dos personajes son completamente distintos ya que crecieron en países diferentes”, contó Litzy a People en Español, quien además detalla su papel en la película de Canela.TV.

“Una es una mujer que es muy buena, que es muy trabajadora y descubre que tiene una gemela y obviamente se emociona muchísimo. Al conocer a Carla, que es una mujer muy ambiciosa, que le gusta siempre estar como intrigando y metiendo un poquito de cizaña por aquí y por allá, encuentra que la cosa no es tanto como ella pensó y se enfrenta a cosas muy difíciles, obviamente a traición, a intriga, a muchas cosas que le van sucediendo que causan mucho suspenso dentro de esta historia”, agregó.

Ser parte de esta película le aportará muchísimo a su carrera y le seguirá abriendo las puertas a más producciones en español. “Yo siempre he tratado de buscar personajes que se salgan de lo común. Al principio de mi carrera hice muchos protagónicos de mujeres muy buenas, muy nobles, entrañables y yo no quería encasillarme solo en eso y quería mostrar mi rango como actriz, entonces he ido buscando personajes que sean completamente distintos a lo que había hecho y eso me ha ayudado a crecer y a que también la gente me vea de una manera distinta. Cuando vi que eran gemelas y que las dos tenían personalidades completamente diferentes me pareció un reto increíble”, aseguró Litzy.

El poster oficial de la película "Doble Traición" donde encarna Litzy el rol de dos gemelas. (Foto: Canela.TV) ×

SU OTRO ESTRENO EN TELENOVELAS

“Doble traición” no es el único estreno que tiene entusiasmada a la actriz mexicana. Y es que Litzy regresará el próximo lunes 12 de mayo a la pantalla chica como protagonista de “México de Cautiva por amor”, proyecto con el que TV Azteca retoma la producción de telenovelas.

“Estoy muy emocionada y muy agradecida por esa oportunidad porque hace muchos años que no hacía un proyecto de telenovela en televisión abierta en México, que es mi país y que me encanta conectar con mi gente también; entonces es un momento muy bonito para mí de mi carrera, tanto esta película como la telenovela”, expresó la actriz azteca.

No podía faltar tampoco el buen momento personal de Litzy, quien este año se casará con el chef Poncho Cadena. "Nos queremos casar ya en octubre, estamos muy contentos, muy ilusionados, felices con el compromiso, pero no hemos tenido el tiempo de sentarnos a planificar todo [...] Sí tenemos muy claro lo que queremos y esperamos que lo podamos armar en un dos por tres y que todo salga muy bien”, señaló.

Litzy y su novio, el chef Poncho Cadena. (Foto: Instagram Litzy) ×