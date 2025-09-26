Hace unos meses, Nicolas Cage fue tendencia en las redes sociales al revelar por qué su relación son Sarah Jessica Parker no duró mucho. Esta vez, el actor nuevamente es el centro de atención por el hecho de que recién se supo que lanzó por la borda el anillo de compromiso de $65 mil que le compró a Lisa Marie Presley. Para más detalles al respecto, lee esta nota por completo.

Primero que nada te recalco que el artista de 61 años no fue quien habló sobre el tema. Quien se animó a revelar todo fue Priscilla Presley (madre de madre de Lisa Marie), a través de sus memorias (‘Softly as I Leave You: Life After Elvis’), siempre según People. En ese libro, contó que Nicolas Cage le propuso matrimonio a su hija con “un anillo de diamantes de seis quilates de 65.000 dólares”. Además, indicó que “era impresionante, pero no duró mucho”.

Nicolas Cage es un actor, actor de voz y productor de cine estadounidense. (Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP) / SUZANNE CORDEIRO

“Una tarde, salieron a navegar por la costa de la Isla Catalina en el yate de Nic, el Weston. Algo desencadenó otra de sus peleas épicas, y Lisa se quitó el anillo de compromiso y se lo lanzó a Nic”, escribió Priscilla. “Furioso, Nic tiró el anillo por la borda”, subrayó después.

Nicolas Cage y Lisa Marie Presley no tuvieron hijos juntos. (Foto: LIONEL HAHN / AFP) / LIONEL HAHN

Nicolas Cage se llegó a arrepentir de lo que había hecho y trató de localizar el anillo de compromiso contratando buzos para que buscaran en la zona donde cayó al mar. Sin embargo, la tripulación no pudo encontrarlo. “Hasta donde yo sé, el anillo todavía está allí”, recalcó la madre de Lisa Marie Presley.

¿Qué hizo Nicolas Cage a raíz de perder el anillo de compromiso?

A raíz de no encontrar el aro, el actor, dos días después de lo sucedido, decidió adquirir otro anillo. “Le compró a Lisa un diamante aún más grande (de diez quilates) y se comprometieron de nuevo”, aseveró la progenitora, quien también señaló en sus memorias que si bien había una gran química entre Nicolas y su hija, ellos solían tener discusiones explosivas. “Gritaban y chillaban, tiraban cosas y a veces las rompían. Rompían. Y al día siguiente, o casi, se reconciliaban. Lisa y Nic rompieron y se reconciliaron tantas veces que era vertiginoso”, precisó. Si te interesa saber si la pareja se llegó a casar, pues la respuesta es “sí”. Ambos contrajeron matrimonio en 2002 y se divorciaron en 2004.

¿Cuántas veces se ha casado Nicolas Cage?

Nicolas Cage, cuyo nombre real es Nicolas Kim Coppola, se ha casado cinco veces: con Patricia Arquette (1995 - 2001), con Lisa Marie Presley (2002 - 2004), con Alice Kim (2004 - 2016), con Erika Koike (2019) y con Riko Shibata (2021 - actualidad). Además, tiene tres hijos: Weston Cage Coppola (con Christina Fulton), Kal-El Coppola (con Alice Kim) y August Francesca Coppola Cage (con Riko Shibata).

