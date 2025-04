Selena Gomez y Benny Blanco tratan de disfrutar al máximo el tiempo libre que tienen para compartir momentos juntos. Una de las actividades que les encanta hacer es ver partidos de la NBA y es por eso que ambos fueron al Madison Square Garden para el duelo entre New York Knicks y Boston Celtics, y ahí lucieron más enamorados que nunca.

El encuentro en cuestión se disputó el martes 8 de abril y la propia cuenta de X de los Knicks (@nyknicks) se encargó de dar a conocer que la pareja, que se comprometió a finales del año pasado, fue al compromiso, que acabó con victoria del Boston Celtics por 119 - 117.

“Una pareja de tortolitos”

Para informar sobre la presencia de Gomez y Blanco, los Knicks subieron una foto de los dos acurrucándose en la cancha, con el título: “Una pareja de tortolitos en el Madison Square Garden”. Aquella imagen no tardó en dar la vuelta al mundo.

Selena Gomez y Benny Blanco se acurrucaron en la cancha del Madison Square Garden. Ambos disfrutaron de una noche deportiva. (Foto: @nyknicks / X) ×

Con el fin de describir más la instantánea, te cuento que el productor musical aparece apoyando cariñosamente sus manos en las piernas de su futura esposa, mientras ella sonríe y pone su mano izquierda sobre su rostro para presumir su anillo de compromiso, que de acuerdo a People, es de diamantes de talla marquesa.

Selena Gomez y Benny Blanco, que se comprometieron a finales del año pasado, tienen la costumbre de ver, cada cierto tiempo, un partido de la NBA. (Foto: Allen Berezovsky / Getty Images) ×

Recordemos que en marzo la pareja lanzó su álbum ‘I Said I Love You First’, el cual trabajaron juntos y ha obtenido comentarios positivos por parte de muchos usuarios. Con respecto a la boda que en un futuro tendrán, todavía no se sabe cuándo exactamente se realizará.