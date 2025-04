Nick Jonas es un artista de talla mundial. Si bien ha trabajado en varias películas, series y hasta ha realizado innumerables conciertos, existen personas que le pueden ocasionar un cierto grado de miedo escénico. Justamente, en una reciente entrevista, reveló quiénes son las personas que más lo intimidan cuando actúa en el musical de Broadway ‘The Last Five Years’. ¿Quieres obtener esa información? Pues sigue leyendo esta nota.

Para ser más exactos, te cuento que el integrante de los ‘Jonas Brothers’ conversó con People en la noche de apertura de la mencionada obra en el Teatro Hudson en la ciudad de New York el domingo 6 de abril y, en diálogo con ese medio, aseguró que se siente cómodo cuando actúa frente a su familia, pero no tanto cuando presenta un espectáculo para entusiastas del teatro.

“Lo que me pasa es que hay mucha gente a la que le encanta este programa, que ha interpretado estos papeles en diferentes producciones, ya sea en la secundaria, la universidad o donde sea. Y son esas personas las que más me intimidan”, aseguró.

Nick Jonas junto a la ganadora del premio Tony, Adrienne Warren, con quien actúa en el musical de Broadway ‘The Las Five Years’. (Foto: Bruce Glikas / WireImage / Getty Images) ×

“Es una experiencia muy gratificante”

“Pero creo que esa es la belleza de contar historias y de ser artista y actor: que puedes tomar grandes riesgos y exponerte. Y me encanta. Aunque a veces pueda parecer intimidante, creo que es una experiencia muy gratificante salir, arriesgarse, arriesgarse y ver qué pasa”, agregó.

Nick Jonas y Priyanka Chopra son una de las parejas más estables de Hollywood. Ambos se casaron en diciembre de 2018. (Foto: Roy Rochlin / Getty Images) ×

‘The Last Five Years’ es un musical de dos personas de Jason Robert Brown que marca la primera producción en Broadway de Nick Jonas, quien es uno de los protagonistas, junto a Adrienne Warren. De acuerdo a People, “la historia explora la relación entre el novelista emergente ‘Jamie Wellerstein’ y la actriz en apuros ‘Cathy Hiatt’, narrada desde la perspectiva de cada uno y en dos líneas temporales diferentes”. Como es un musical, Nick obviamente canta y, según dijo, a él le encanta interpretar ‘A Miracle Would Happen’.