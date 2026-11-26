Organizar una cena de Thanksgiving implica mucho más que preparar un buen menú y decorar la mesa. Recibir invitados en casa también requiere anticiparse a sus necesidades, cuidar los detalles y crear un ambiente en el que todos se sientan cómodos. Meghan Markle conoce bien esa dinámica y compartió algunos de los aprendizajes que adquirió durante su etapa trabajando en restaurantes, una experiencia que ahora aplica cuando recibe a familiares y amigos en su hogar.

La duquesa de Sussex, de 45 años, reveló sus recomendaciones en una entrevista con People antes de la celebración del Día de Acción de Gracias del año pasado. Entre sus consejos, destacó una habilidad que considera fundamental para cualquier anfitrión: saber qué necesitan los invitados antes de que tengan que pedirlo.

“Ser un gran anfitrión consiste en anticiparse a las necesidades de los invitados, algo que aprendí trabajando en restaurantes y que ahora me encanta llevar a mi propia casa. Con un poco de planificación y consideración, puedes hacer que todos se sientan cómodos y cuidados”, explicó Meghan.

¿Qué aprendió Meghan Markle mientras trabajaba en restaurantes?

Antes de convertirse en integrante de la familia real británica, Meghan Markle tuvo diferentes experiencias laborales. Durante sus años universitarios en Northwestern University, en Chicago, trabajó en el guardarropa de un bar, donde también le propusieron probar suerte como mesera.

Sin embargo, la experiencia no resultó tan sencilla como esperaba. En un episodio de su programa de Netflix, With Love, Meghan, recordó una anécdota en la que un cliente le pidió un martini, pero ella no consiguió entender correctamente lo que estaba solicitando debido al ruido del establecimiento.

Meghan Markle contó que creyó que el hombre había pedido un cóctel llamado Cowboy Run Martini. Cuando regresó para comunicarle que no tenían esa bebida, el cliente le explicó que en realidad quería un martini con vodka Ketel One.

La situación terminó con sus compañeros sugiriéndole que regresara a trabajar en el guardarropa. Aunque aquella experiencia tuvo sus dificultades, la duquesa asegura que aprendió habilidades que hoy considera valiosas cuando recibe invitados.

Meghan Markle comparte los consejos que aprendió trabajando en restaurantes para ser una buena anfitriona en Thanksgiving. | Foto: Netflix

¿Cuáles son los trucos de Meghan Markle para organizar Thanksgiving?

Entre las recomendaciones de Meghan Markle para recibir familiares y amigos durante Thanksgiving destaca la importancia de preparar algunos detalles antes de que lleguen los invitados.

Estas son algunas de sus sugerencias:

Recibir a los invitados con bebidas y aperitivos: ofrecer algo para comer y beber desde el primer momento ayuda a crear un ambiente acogedor.

ofrecer algo para comer y beber desde el primer momento ayuda a crear un ambiente acogedor. Preparar actividades para compartir: colocar rompecabezas o juegos de mesa permite iniciar conversaciones y facilita que los invitados se relacionen entre sí.

colocar rompecabezas o juegos de mesa permite iniciar conversaciones y facilita que los invitados se relacionen entre sí. Utilizar velas para crear ambiente: recomienda encender algunas velas aromáticas en las áreas comunes y reservar las que no tienen fragancia para la cocina, donde conviene dejar que predominen los aromas de la comida.

recomienda encender algunas velas aromáticas en las áreas comunes y reservar las que no tienen fragancia para la cocina, donde conviene dejar que predominen los aromas de la comida. Adelantar la preparación de los alimentos: picar las verduras y las hierbas con anticipación permite ahorrar tiempo durante la celebración.

picar las verduras y las hierbas con anticipación permite ahorrar tiempo durante la celebración. Involucrar a los niños: los más pequeños también pueden participar en los preparativos y sentirse orgullosos de haber contribuido a la reunión familiar.

Para Meghan, la planificación es una de las claves para disfrutar de la celebración sin pasar todo el día pendiente de la cocina.

¿Qué comida de Thanksgiving no puede faltar para el príncipe Harry?

La duquesa de Sussex también compartió algunas recomendaciones culinarias y reveló cuál es uno de los acompañamientos que su esposo, el príncipe Harry, espera encontrar en la mesa durante Thanksgiving: una salsa espesa (gravy).

“Mi esposo nunca me perdonaría si no la pusiera en la mesa”, comentó Meghan al referirse a esta preparación tradicional.

Además, compartió un truco para aprovechar las zanahorias: conservar sus hojas y mezclarlas con queso parmesano, aceite de oliva y piñones para preparar una versión diferente del pesto.

Su propuesta incluye acompañar este plato con puré de papas cremoso, una ensalada verde decorada con pequeñas flores y una generosa porción de gravy. Según Meghan, esta combinación puede convertirse en una opción ideal para compartir durante la celebración.

Meghan Markle cuenta qué plato de Thanksgiving no puede faltar en la mesa del príncipe Harry. | Crédito: Instagram / meghan

¿Dónde celebrarán Thanksgiving Meghan Markle y el príncipe Harry?

Aunque Thanksgiving es una festividad estadounidense, Meghan y Harry tienen previsto celebrar esta fecha en el Reino Unido, país al que se mudaron a finales de agosto después de vivir durante seis años en California.

La familia también tiene actividades programadas en su comunidad local. El año pasado, Archie y Lilibet acompañaron a sus padres en una iniciativa de la fundación Archewell, que colaboró con Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) para preparar comidas destinadas a personas de la comunidad antes del Día de Acción de Gracias.

De cara a las próximas celebraciones, los duques de Sussex también esperan pasar la Navidad en Gran Bretaña. La madre de Meghan, Doria Ragland, tendría previsto reunirse con ellos durante las fiestas.