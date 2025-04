Ha pasado más de una década desde que se estrenó la película ‘Green Lantern’ (‘Linterna Verde’, en español). Dicha cinta estuvo en cines en 2011 y marcó un antes y un después en la carrera de Ryan Reynolds, quien actuó ahí interpretando a ‘Hal Jordan’, personaje que eventualmente se convirtió en el mencionado superhéroe de ‘DC Comics’. Si bien el film recibió duras críticas y fracasó en taquilla, el artista canadoestadounidense rescata lo bueno y eso viene a ser una lección que aprendió por su participación. Descubre cuál es en esta nota.

Antes de ir de lleno al asunto de la lección, considero importante que la mencionada película significó la segunda incursión de Reynolds en el mundo de los superhéroes, ya que en 2009 interpretó a ‘Wade Wilson’, también conocido como ‘Deadpool’, en ‘X-Men Origins: Wolverine’. Años más tarde, claro está, el mismo actor volvió a dar vida a ese personaje, pero ya con una historia más profunda y más atractiva para todos.

Regresando al tema de la cinta ‘Green Lantern’, Reynolds, como ya indiqué en el primer párrafo, interpretó ahí a ‘Hal Jordan’, quien, de acuerdo a People, es un piloto de pruebas que recibe superpoderes y se une a una fuerza policial intergaláctica gracias a un poderoso anillo verde que le otorga esas grandes habilidades.

Ryan Reynolds interpretó a ‘Hal Jordan’ en ‘Green Lantern’ (‘Linterna Verde’, en español), que se estrenó en 2011. (Foto: Jerod Harris / Getty Images) ×

Gracias a la película ‘Green Lantern’, conoció a Blake Lively

Si bien la cinta no fue del agrado de bastantes personas y llevó a una decepción de taquilla para Warner Bros. Pictures, al hijo del actor, Olin, le gusta. Tanto así que es su película favorita, según indicó el propio Ryan Reynolds, que también considera especial el film, ya que ahí conoció a su actual esposa y madre de sus cuatro hijos (James, Inez, Betty y Olin), Blake Lively.

Ryan Reynolds y Blake Lively se casaron el 9 de septiembre de 2012 en una boda privada en Boone Hall Plantation en Carolina del Sur. (Foto: Arturo Holmes / Getty Images) ×

¿Pero cuál es la lección que aprendió tras haber participado en la película? Pues te cuento que durante su aparición en la Cumbre TIME 100 en la ciudad de New York, el actor habló sobre ese punto, recalcando que vio “mucho dinero gastado en efectos especiales y todo tipo de cosas”, en lugar de dedicarle esfuerzo creativo.

“Lo que realmente moldea mi perspectiva”

“Recuerdo haber sugerido que podríamos escribir una escena en la película donde la gente hable. No sé. Podría haber un diálogo divertido. No cuesta nada. Y decían: ‘Solo espectáculo. Espectáculo’”, expresó Reynolds sobre trabajar en el set. “En fin, la lección que me llevé, en retrospectiva, fue que el carácter primaba sobre el espectáculo. Ahora que miro hacia atrás, es lo que realmente moldea mi perspectiva”, agregó el actor. Si quieres ver el video que muestra su participación en la Cumbre TIME 100, aquí te lo dejo para que lo aprecies sin problemas.