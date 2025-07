Jennifer Lopez destaca en el mundo de la actuación, pero no solo ahí. También sobresale como cantante. Precisamente, hace poco estuvo en una fiesta secreta en Los Ángeles donde se animó a estrenar 6 canciones nuevas. Lo curioso es que una de ellas trataría sobre su ruptura con Ben Affleck. Para que conozcas el nombre del tema en cuestión, así como los otros posibles éxitos de la artista, continúa leyendo esta nota.

Primero que nada es importante que recuerdes que la historia de amor de los dos artistas empezó a principios de los 2000. En ese entonces, se comprometieron, pero acabaron separándose. Lo curioso es que ambos retomaron su romance en 2021, luego se casaron en 2022 para después terminar en 2024 y recién a principios de este año se divorciaron. No tuvieron hijos en común.

Habiéndote comentado todo ello, regresemos a lo que pasó hace poco. Según informó Us Weekly, las 6 canciones nuevas se titulan: ‘Up All Night’, ‘Regular’, ‘Free’, ‘Save Me Tonight’, ‘Birthday’ y ‘Wreckage of You’. Las cinco primeras, de acuerdo a Edgardo Luis Rivera, quien asistió a la fiesta secreta en Los Ángeles y conversó con el medio ya indicado, son “divertidas, más al estilo de Jennifer de antes en términos de estilo musical” y “tienen una vibra real”. La última, por otro lado, es más sentimental.

Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. (Foto: Rich Polk / Penske Media vía Getty Images)

“El año pasado fue un momento muy difícil para ella”

“‘Wreckage of You’ es una balada pop que nos contó que coescribió y grabó hace dos semanas. Dijo que estaba en la cama después de un largo día de ensayos de gira cuando se le ocurrió la idea de la canción. Mencionó que el año pasado fue un momento muy difícil para ella, tanto personal como profesionalmente. Tuvo que cancelar su gira (‘This Is Me… Live’) y centrarse en sí misma. Un año después, se siente mejor y más fuerte que nunca, así que quería escribir una canción sobre cómo salir de una mala situación con mucha más fuerza”, sostuvo el hombre.

Ben Affleck y Jennifer Lopez, popularmente conocidos como ‘Bennifer’, tuvieron una de las relaciones más mediáticas de Hollywood. (Foto: Lionel Hahn / WireImage / Getty Images)

“Soy más fuerte después de tu destrucción”

Debido a lo señalado por él, muchos usuarios han manifestado que el tema trataría sobre su ruptura con Ben Affleck, dado que la relación sentimental llegó a su fin en 2024. “No dejaba de pensar en la palabra ‘naufragio’ porque significa destrucción, pero ella no estaba destruida. De hecho, la letra de la canción dice: ‘Soy más fuerte después de tu destrucción”, manifestó después Edgardo Luis Rivera.

Cabe mencionar que las 6 canciones en cuestión estarán en el repertorio de su próxima gira ‘Up All Night Live’, según Cosmopolitan. Justamente, Jennifer Lopez, de acuerdo a un reciente post en Instagram (su cuenta es @jlo), donde aparece disfrutando de un día soleado, ya se encuentra en España para su próxima presentación relacionada al tour. Ella brindará un show este martes 8 de julio en Pontevedra Big Sound Live (Vigo).

Fechas y sedes confirmadas de la gira ‘Up All Night Live’

Martes 1 de julio | Antalya, Turquía | Regnum Carya Resort hotel

Viernes 4 de julio | Estambul, Turquía | Parque de festivales Yenikapi

Domingo 7 de julio | Sharm El Sheikh, Egipto

Martes 8 de julio | Vigo, España | Pontevedra Big Sound Live

Jueves 10 de julio | Cádiz, España | Plaza de España

Viernes 11 de julio | Málaga, España | Estadio Atletismo Ciudad de Málaga

Domingo 13 de julio | Madrid, España | Movistar Arena

Martes 15 de julio | Barcelona, ​​España | Palau San Jordi

Miércoles 16 de julio | Bilbao, España | BEC

Viernes 18 de julio | Tenerife, España | Recinto portuario del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Domingo 20 de julio | Budapest, Hungría | MVM Dome

Lunes 21 de julio | Luca, Italia | Mura Storiche

Viernes 25 de julio | Varsovia, Polonia | Estadio Nacional

Domingo 27 de julio | Bucarest, Rumania

Martes 29 de julio | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | Etihad Arena

Viernes 1 de agosto | Kazajistán, Asia Central | Astana Arena

Domingo 3 de agosto | Ereván, Armenia, Asia occidental | Estadio Republicano Vazgen Sargsyan

Martes 5 de agosto | Estambul, Turquía | Festival Park Yenikapi

Jueves 7 de agosto | Taskent, Uzbekistán | Milliy Stadium

Domingo 10 de agosto | Almatý, Kazajistán | General Stadium

Todas las giras musicales que ha tenido Jennifer Lopez hasta la fecha

‘Let’s Get Loud’ (2001)

‘On the 6 Tour’ (2002)

‘Dance Again World Tour’ (2012)

‘It’s My Party Tour’ (2019)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí