Desde que Cazzu lanzó ‘Con otra’, las especulaciones no han parado. Los fans no tardaron en preguntarse si la canción tenía un mensaje oculto y, sobre todo, si estaba dirigida a Ángela Aguilar, considerando el escándalo mediático que ha rodeado a ambas cantantes. Ahora, una amiga cercana de la argentina aclara si este tema es una indirecta o simplemente una coincidencia.

La Joaqui, amiga íntima de Cazzu, se pronunció sobre la reciente canción "Con otra" de la artista argentina. Aunque muchos seguidores especulan que el tema está inspirado en Ángela Aguilar, actual pareja de Christian Nodal, La Joaqui despejó todas las dudas.

En un video donde se las ve bailando juntas al ritmo de “Con otra”, el más reciente éxito de Cazzu, La Joaqui habló sobre el origen del tema. “Mejor aconséjale cosas buenas y que ya no esté tan despechada y lo supere, que ya no es para ella”, escribió una usuaria en redes.

Cazzu y La Joaqui tienen una sólida amistad. | Crédito: Cazzu / Instagram

La Joaqui le respondió: “Te voy a dar una lección de vida. A veces es mejor hablar desde el saber y no desde la deducción. Esta canción Cazzu la compuso para su disco que lleva más de un año trabajando”.

Pero eso no es todo. La Joaqui explicó que la letra de Con otra fue escrita antes de la separación de Cazzu y Nodal, padre de su hija Inti. “La compuso cuando aún estaban juntos, porque formaba parte del concepto de su disco, al igual que ”Dolce"”, comentó, refiriéndose a otro reciente tema de despecho de la argentina. Además, aclaró: “Lamento que ahora parezca algo personal, pero no es el caso. Julieta jamás fue así”, en referencia al verdadero nombre de Cazzu, Julieta Cazzucheli.

Cazzu en el videoclip de su nueva canción “Con Otra”. | Crédito: YouTube Cazzu

La letra de “Con otra” dice: “Robado se va lo que robado viene/ Tu papá y mamá debieron enseñártelo/ Te enloqueces cuando él habla conmigo/ Él me extraña y yo ni siquiera lo miro/ Niña no tengo intenciones de quitártelo/ Pero fuiste mala y todo se paga/ No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama/ Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada/ No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra/ Será con otra y recordarás/ De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar”.