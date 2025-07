La franquicia de ‘I Know What You Did Last Summer’ (‘Sé lo que hicieron el verano pasado’, en español) marcó a muchas personas de distintas partes del mundo. Es por eso que el anuncio de la nueva entrega de la serie de películas (que ya se estrenó en cines) causó sensación de inmediato. Por si no lo sabías, uno de los grandes actores que forman parte de la saga es Freddie Prinze Jr., quien interpreta a ‘Ray Bronson’. Te menciono a este artista porque recientemente habló sobre la escena de muerte que aparece en la primera cinta y que considera que es una de las mejores que existen dentro del género de terror. ¿Te interesa saber cuál es, según su criterio? Lee esta nota por completo para averiguarlo.

El pasado 14 de julio fue el estreno en Los Ángeles de la nueva entrega de ‘I Know What You Did Last Summer’ y Freddie Prinze Jr. fue al evento. Justamente, estando ahí conversó con People y no dudó en compartir una opinión que llamó la atención en un dos por tres.

Para ser más exactos, él empezó hablando sobre el papel que tuvo su esposa Sarah Michelle Gellar en la película de 1997, donde su personaje (‘Helen Shivers’) falleció luego de una recordada persecución con el villano de ese entonces.

Freddie Prinze Jr. y Sarah Michelle Gellar llevan más de 20 años juntos. Ambos forman una de las parejas más estables de Hollywood. (Foto: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)

“Mostró la esperanza de manera más efectiva que cualquiera de sus pares”

“Su personaje es genial. A la gente le encanta, y lo digo en serio: creo que es una de las mejores escenas de muerte en la historia del cine de terror”, manifestó el actor con entusiasmo, según la citada fuente. Luego explicó que su opinión radica en el hecho de que la madre de sus hijos “mostró la esperanza de manera más efectiva que cualquiera de sus pares, de manera más efectiva que cualquier película de terror que pueda recordar”.

Freddie Prinze Jr. es un actor, productor de cine y televisión y guionista estadounidense. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images)

“Les arrancó el ‘alma’, y eso me encanta”

“Esa toma final donde corre hacia el desfile y está a punto de lograrlo, y este es un personaje que ha estado dominado por la cobardía toda la película, y finalmente se vuelve valiente. Cuando el pescador le bloquea el paso, va a luchar. Y sé que todo el público pensaba: ‘Sí, jod*r, va a luchar’. Y su recompensa es la muerte, y no llega a ser la última chica. Y el público exclamó: ‘¡Dios mío!’. Les arrancó el ‘alma’, y eso me encanta”, sostuvo Freddie Prinze Jr.

Para el actor, el brindarle al públicó toda esa sensación descrita en el párrafo anterior es “lo que las películas de terror hacen mejor que cualquier otro tipo de película”. Ya después de decir todo ello, habló sobre cómo se sentía de estar en el estreno de la nueva entrega en compañía de su esposa Sarah Michelle Gellar. “Poder estar aquí con ella otra vez es increíble, porque ella siempre será parte de esto, seguro”, señaló.

La pareja aparece en la nueva entrega de ‘I Know What You Did Last Summer’

Cabe mencionar que en ‘I Know What You Did Last Summer’ de 2025 Freddie Prinze Jr. y Sarah Michelle Gellar volvieron a interpretar a sus respectivos personajes de la franquicia, al igual que Jennifer Love Hewitt, quien ‘dio vida’ a ‘Julie James’. También es importante resaltar que esta nueva cinta cuenta con las participaciones de Madelyn Cline (‘Danica Richards’), Chase Sui Wonders (‘Ava Brucks’), Jonah Hauer-King (‘Milo Griffin’) y Tyriq Withers (‘Teddy Spencer’), cuyos personajes, al verse en problemas en el filme, tienen que recurrir a los famosos ‘Julie James’ y ‘Ray Bronson’.

