Brendan Fraser ha actuado en un número considerable de películas, pero, sin duda, se le recuerda bastante por haber protagonizado la trilogía de ‘The Mummy’ (‘The Mummy’, ‘The Mummy Returns’ y ‘The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor’), donde interpretó a ‘Rick O’Connell’. El tema es que en 2017 hubo un reinicio de la franquicia y esa vez la estrella fue Tom Cruise; sin embargo, aquel filme no logró el mismo éxito de las anteriores cintas. Después de varios años de lo sucedido, Brendan se ha animado a exponer lo que cree que le faltó a esa película de su colega.

Para que te enteres de todo te digo que el actor estuvo presente en el Fan Expo Denver, donde pudo reunirse con otros actores de la saga que protagonizó. Me refiero a John Hannah, Patricia Velasquez y Oded Fehr. Pero lo más llamativo de esa agradable reunión fueron las palabras que brindó Brendan.

Lo que sucede es que ahí llegó a hablar sobre el intento fallido de Universal de construir el Universo Oscuro con ‘The Mummy’ de 2017 y ‘The Invisible Man’ de 2020. Mientras eso sucedía, se le preguntó, según Collider, si alguna vez se consideró hacer un croosover en su época. Su respuesta no tardó en llegar.

“¡Sé que Tom Cruise intentó hacer su película y no es fácil!”

“La verdad es que no lo sé. ¡Sé que Tom Cruise intentó hacer su película y no es fácil! Todos sabemos lo difícil que es hacer esta película”, dijo. “Con la excepción de tres (‘The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor’) lo que pasa con todas estas películas es que, al menos, fue divertida, fue una aventura emocionante y querías volver a hacerla”, agregó, dando a entender que todo eso es justo lo que faltó en la cinta de su colega.

Tom Cruise es un actor y productor de cine estadounidense. (Foto: Kristina Bumphrey / Variety vía Getty Images)

“’The Mummy’ debe ser emocionante, pero no aterradora”

“La respuesta es simplemente darles a todos lo que realmente quieren. Si te desvías de ese camino…”, manifestó después Brendan Frazer. Ojo que esta no es la primera vez que él habló sobre la cinta protagonizada por Tom Cruise. En 2022, mientras dialogaba con Variety, sostuvo que era “una película de terror demasiado directa”. A su vez, señaló que “’The Mummy’ debe ser emocionante, pero no aterradora. Sé lo difícil que es lograrlo. Lo intenté tres veces”.

Brendan Fraser es un actor estadounidense-canadiense ganador del premio Oscar en 2023 por su rol de ‘Charlie’ en la cinta ‘The Whale’ de Darren Aronofsky. (Foto: Dominik Bindl / Getty Images for Tribeca Festival)

Películas destacadas de Brendan Fraser

‘The Mummy’ (1999)

‘The Mummy Returns’ (2001)

‘The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor’ (2008)

‘The Whale’ (2022)

‘George de la jungla’ (1997)

‘Viaje al centro de la Tierra’ (2008)

‘Dioses y monstruos’ (1998)

‘Los asesinos de la Luna’ (2023)

‘Crash’ (2004)

