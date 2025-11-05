Luego del estreno en Netflix de ‘The Woman in Cabin 10’, mucho se ha estado hablando sobre Keira Knightley, quien interpreta a una periodista llamada ‘Laura ‘Lo’ Blacklock’. Su brillante actuación le ha permitido recibir críticas positivas, y justamente ella, hace poco, dio una declaración que generó impacto. Resulta que reveló qué cinta, de las varias que ha hecho, no ha visto hasta la fecha.

Para ir directo al tema, te cuento que la artista participó en el programa ‘The Scott Mills Breakfast Show’ de BBC Radio 2, y ahí aseguró que rara vez mira los filmes en donde ha trabajado, a pesar de ‘haber dado vida’ a grandes personajes.

“No es una experiencia particularmente agradable ver tu propia cara reflejada”

“Es curioso porque mi relación con una obra es obviamente diferente a la de quienes la ven. Lo maravilloso de esas películas es que se han convertido en las favoritas de la gente y las ven una y otra vez”, comenzó diciendo. “O no las he visto, o solo las he visto una vez, porque no es una experiencia particularmente agradable ver tu propia cara reflejada. Es muy extraño”, agregó.

Keira Knightley una actriz británica conocida por su trabajo tanto en películas independientes como en éxitos de taquilla, particularmente dramas de época. (Foto: Etienne Laurent / AFP) / ETIENNE LAURENT

Más adelante, Keira Knightley sostuvo que no es raro que la gente no vea sus propios trabajos. Además, precisó que, debido a que ella evita ver las películas en donde actuó, le cuesta recordar lo que hizo en cada una de esas producciones.

“Mucha gente que conozco nunca ve sus propias películas, así que me incluyo más en ese grupo que en cualquier otro”, indicó. “De hecho, a veces me olvido de ellas, y ahora es bastante gracioso cuando la gente se me acerca y me habla de películas que conocen muy bien, y yo estoy ahí, sin duda, y aparezco en ellas”, manifestó después.

Keira Knightley nació el 26 de marzo de 1985 en Teddington, Reino Unido. (Foto: Thibaud Moritz / AFP) / THIBAUD MORITZ

Con respecto a una película que vio una sola vez, Keira Knightley señaló que ese es el caso de ‘Love Actually’, donde interpreta a ‘Juliet’. “La vi en el estreno y nunca la he vuelto a ver. Creo que tenía 18 años. Así que, hace más de 20 años, vi ‘Love Actually’”, precisó.

La cinta en la que trabajó y que hasta ahora no ha visto

Luego Scott Mills le consultó si había visto alguna vez ‘Pirates of the Caribbean’ (saga que inició con ‘The Curse of the Black Pearl’ y donde ‘dio vida’ a ‘Elizabeth Swann’). Ante esa pregunta, la actriz manifestó: “Nunca he visto la tercera (‘Pirates of the Caribbean: At World’s End’) Vi la segunda (‘Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest’) en el estreno, pero nunca he visto la tercera. Siento que hay demasiada imagen pública. Hay demasiada imagen pública. Primer plano, cara enorme. Es que nadie necesita ver eso”. Sus palabras, evidentemente, no tardaron en dar la vuelta al mundo.

Películas destacadas de Keira Knightley

‘Bend It Like Beckham’ (2002)

‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ (2003)

‘Love Actually’ (2003)

‘King Arthur’ (2004)

‘Pride & Prejudice’ (2005)

‘Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest’ (2006)

‘Pirates of the Caribbean: At World’s End’ (2007)

‘Atonement’ (2007)

’The Duchess’ (2008)

‘Never Let Me Go’ (2010)

‘A Dangerous Method’ (2011)

‘Anna Karenina’ (2012)

‘Begin Again’ (2013)

‘The Imitation Game’ (2014)

‘Colette’ (2018)

‘Official Secrets’ (2019)

‘Misbehaviour’ (2020)

‘Silent Night’ (2021)

‘The Woman in Cabin 10’ (2025)

