Selena Gomez es una artista internacional que, durante mucho tiempo, ha tenido que lidiar con comentarios nada agradables sobre su peso y ello, por obvias razones, la han afectado bastante, a tal punto de llegar a amargarse “un poco” por recibir esas críticas para nada merecidas. Eso justamente lo dijo en una reciente entrevista.

La actriz y cantante, junto a su prometido Benny Blanco, participó en el podcast ’On Purpose with Jay Shetty’ y ahí ella abordó el tema de la imagen corporal, recalcando que “las mujeres tienen sentimientos mucho más intensos por su apariencia”.

Si bien Selena Gomez intenta no mirar los comentarios que hay en Internet sobre su apariencia, al final los acaba viendo. (Foto: BKNY / Bauer-Griffin / Getty Images)

“Cuando me preparo para un evento, el 90 % del tiempo solo pienso: ‘Solo espero poder tomar la foto y sentarme’”, indicó la exestrella de Disney’, que también aseguró que intenta no mirar los comentarios de Internet, pero no logra su objetivo. “Me vienen tantas cosas a la mente que no puedo evitar ver los comentarios... Me dejo llevar por la observación”, dijo.

A Selena Gomez le afecta el hecho de que todos tengan algo que decir sobre su peso. (Foto: Presley Ann / Getty Images)

La diferencia de trato que reciben los hombres

“Es el personaje el que se juzga. Es el hecho de que no soy lo suficientemente blanca, no soy lo suficientemente mexicana. A nadie le importan ese tipo de cosas con los hombres”, sostuvo. “Mi peso también es un problema grave. Todos tienen algo que decir y me pone muy triste, y ni siquiera triste porque no soy una víctima, todos... creo que me ha amargado un poco y me siento muy culpable por decirlo, pero es cierto”, agregó Selena Gomez, quien, según People, toma una medicación para su trastorno autoinmune crónico, el lupus, y esa receta es capaz de provocar fluctuaciones en su peso.

“No soy modelo”

Más adelante, la actriz y cantante aseveró que prefiere estar sana y cuidarse, por lo que no dejará de tomar sus medicamentos, ya que estos son importantes para ella. “No soy modelo. Nunca lo seré. Y creo que son geniales, claro. Simplemente no lo soy. Soy humana y a veces leo cosas. Pero la mayoría de las veces lo ignoro todo. No tengo nada en mi teléfono en ese momento. Así que hay maneras de combatirlo. No soy de las que dicen: ‘lo odio’. Entiendo el poder de las redes sociales. Simplemente son complicadas”, precisó. Si te interesa ver la entrevista completa que le hicieron, aquí te dejo el video de la misma.