Laura Bozzo nunca se ha caracterizado por quedarse callada, y esta vez no fue la excepción. En La Casa de los Famosos All-Stars, la conductora peruana recibió en plena competencia la impactante noticia de la detención de Aleska Génesis, y su reacción no pasó desapercibida. Fiel a su estilo directo y sin filtros, Bozzo no dudó en expresar su opinión sobre la polémica que rodea a la modelo venezolana. ¿Qué fue lo que dijo?

La incertidumbre sobre si los excompañeros de Aleska Génesis en el reality serían informados acerca de lo ocurrido con la modelo tras su salida del exitoso reality de Telemundo finalmente se despejó. Durante la gala en vivo de este martes, los concursantes fueron informados sobre su detención y posterior liberación.

Aleska Génesis fue detenida tras su eliminación de La Casa de los Famosos All-Stars. | Crédito: IG aleskagenesis

“Ayer llegó una orden de aprehensión vinculada a una denuncia que Aleska arrastra desde hace ya algún tiempo. Se procedió poniéndose a derecho de las autoridades por lo que Aleska quedó detenida siguiendo los procesos correspondientes. Recordemos que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. La noticia más reciente de hace apenas unos minutos es que Aleska ha sido puesta en libertad a la espera del juicio”, les informó Javier Poza.

“Tenemos fe de pronto poderla tener aquí en el estudio para que nos cuente en sus propias palabras lo ocurrido en las últimas 24 horas. Estamos a la espera por supuesto de toda la información posible. Por supuesto queríamos cumplir en avisarles, en notificarlos de esta situación que sin duda alguna ha sido muy complicada para todos”, añadió el conductor mexicano.

Qué dijo Laura Bozzo sobre la detención de Aleska Génesis

La inesperada noticia dejó en shock a los habitantes de la casa más famosa de la televisión hispana, impactando especialmente a Lupillo Rivera, quien quedó sin palabras y visiblemente afectado al enterarse de lo ocurrido. Por su parte, Laura Bozzo sí reaccionó de inmediato, expresando su total apoyo a Aleska.

Laura Bozzo fue informada de la detención de Aleska Génesis en La Casa de los Famosos All-Stars. | Crédito: Telemundo

“Desgraciadamente estamos, lo digo porque me ha pasado a mí, en lugares donde primero te dicen culpable y tú tienes que probar tu inocencia. Lo he vivido, lo he sentido, a mí me han puesto ordenes de aprehensión por poder y después han terminado los jueces pidiéndome perdón, entonces desde acá le digo a Aleska que la quiero, que todo mi equipo legal está a su disposición, que hablaré con Diego, experto en derecho penal que me salvó a mí de este lío que yo tuve, que yo viví y que se probó que yo era inocente”, indicó.