En agosto de este año, el mundo entero se conmovió con el gran gesto que tuvo Ariana Grande con una fan de 9 años con cáncer en etapa 4. Ahora nuevamente la artista es el centro de atención, pero por los halagos que ha recibido por su profesionalismo. Resulta que Ben Stiller se animó a hablar muy bien de su persona luego de haber trabajado con ella en ‘Focker In-Law’. No te quedes sin descubrir lo que dijo.

Por si no estabas enterado(a), hace poco se llevaron a cabo los Premios Emmy 2025. Te menciono esto porque en la alfombra roja previa al evento, el experimentado actor, estando acompañado de su esposa, Christine Taylor, conversó con E! News y ahí no tuvo problema alguno en hablar muy bien sobre la intérprete de ‘we can’t be friends’.

Ben Stiller es un actor, comediante y director de cine estadounidense, ganador de un Emmy. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

“Lo que sorprende, y quizás no tanto, es lo bien que se ha integrado”, comenzó diciendo Ben Stiller sobre Ariana Grande, ya que ella se unido a la saga de ‘Meet the Parents’, que inició con ‘Meet the Parents’ (2000), luego siguió con ‘Meet the Fockers’ (2004), de ahí con ‘Little Fockers’ (2010) y ahora todo continuará con ‘Focker In-Law’, que se estrenará en el 2026.

Ariana Grande es una cantante, compositora, productora musical, empresaria y actriz estadounidense. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“Tiene muchísimo talento”

“Es una profesional, muy graciosa, tiene muchísimo talento, obviamente como cantante, pero también estuvo divertidísima e increíble en ‘Wicked’. Lo que hace en esta película es realmente único, es un personaje único y nos lo estamos pasando genial. Me encanta trabajar con ella, con el Sr. De Niro y con Owen Wilson el otro día. Él decidió pasarse por allí, así que fue muy divertido”, agregó el intérprete de ‘Greg Focker’ en la franquicia.

Cabe mencionar que el papel de Ariana Grande en ‘Focker In-Law’ aún no se ha revelado, pero en definitiva, el hecho de que se sepa que forma parte del elenco ha ocasionado que haya mucha expectativa en la nueva cinta.

Los otros proyectos relacionados a la actuación que tiene Ariana Grande

Además de participar en ‘Focker In-Law’, Ariana Grande tiene otros compromisos relacionados a la actuación. Por ejemplo, fue confirmada como actriz de doblaje en la película animada ‘Oh, the Places You’ll Go!’. También te recuerdo que repetirá su papel de ‘Glinda’ en ‘Wicked: For Good’, que se estrenará en los cines el próximo 21 de noviembre de 2025.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí